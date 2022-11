Mondiali Qatar 2022, il calendario: programma, date, orari e tv di tutte le partite

Adesso anche i gironi sono stati sorteggiati. Per l’inizio del Mondiale in Qatar 2022, manca solo il fischio d’inizio. Per la seconda edizione consecutiva, la selezione italiana non parteciperà alla competizione di calcio più importante e prestigiosa al mondo. Anche senza azzurri, la kermesse si svolgerà a partire da lunedì 21 novembre 2022 quando, dall’Al Bayt Stadium, alle ore 11 italiane, il Mondiale inizierà con la gara inaugurale giocata proprio da Senegal-Olanda

COPERTURA TV – Tutte le 64 partite saranno trasmesse, in esclusiva, dalla Rai, che si è assicurata l’esclusiva in chiaro. Le gare saranno ovviamente suddivise sui vari canali dell’emittente statale.

TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

IL REGOLAMENTO DEI MONDIALI

LA GUIDA TV

IL PROGRAMMA E GLI ORARI DI TUTTE LE PARTITE (ORARI ITALIANI)

Domenica 20 novembre

Ore 17:00, Qatar-Ecuador

Lunedì 21 novembre

Ore 14:00 Inghilterra-Iran

Ore 17:00 Senegal-Olanda

Ore 20:00 Usa-Galles

Martedì 22 novembre

Ore 11:00 Argentina-Arabia Saudita

Ore 14:00 Danimarca-Tunisia

Ore 17:00 Messico-Polonia

Ore 20:00 Francia-Australia

Mercoledì 23 novembre

Ore 11:00 Marocco-Croazia

Ore 14:00 Germania-Giappone

Ore 17:00 Spagna-Costa Rica

Ore 20:00 Belgio-Canada

Giovedì 24 novembre

Ore 11:00 Svizzera-Camerun

Ore 14:00 Uruguay-Corea del Sud

Ore 17:00 Portogallo-Ghana

Ore 20:00 Brasile-Serbia

Venerdì 25 novembre

Ore 11:00 Galles-Iran

Ore 14:00 Qatar-Senegal

Ore 17:00 Olanda-Ecuador

Ore 20:00 Inghilterra-Usa

Sabato 26 novembre

Ore 11:00 Tunisia-Australia

Ore 14:00 Polonia-Arabia Saudita

Ore 17:00 Francia-Danimarca

Ore 20:00 Argentina-Messico

Domenica 27 novembre

Ore 11:00 Giappone-Costa Rica

Ore 14:00 Belgio-Marocco

Ore 17:00 Croazia-Canada

Ore 20:00 Spagna-Germania

Lunedì 28 novembre

Ore 11:00 Camerun-Serbia

Ore 14:00 Corea del Sud-Ghana

Ore 17:00 Brasile-Svizzera

Ore 20:00 Portogallo-Uruguay

Martedì 29 novembre

Ore 16:00 Qatar-Olanda

Ore 16:00 Ecuador-Senegal

Ore 20:00 Iran-Usa

Ore 20:00 Galles-Inghilterra

Mercoledì 30 novembre

Ore 16:00 Tunisia-Francia

Ore 16:00 Australia-Danimarca

Ore 20:00 Corea del Sud-Messico

Ore 20:00 Polonia-Argentina

Giovedì 1 dicembre

Ore 16:00 Canada-Marocco

Ore 16:00 Croazia-Belgio

Ore 20:00 Costa Rica-Germania

Ore 20:00 Giappone-Spagna

Venerdì 2 dicembre

Ore 16:00 Corea del Sud-Portogallo

Ore 16:00 Uruguay-Ghana

Ore 20:00 Camerun-Brasile

Ore 20:00 Serbia-Svizzera

OTTAVI DI FINALE

Sabato 3 dicembre

Ore 16:00 1A-2B

Ore 20:00 1C-2D

Domenica 4 dicembre

Ore 16:00 1D-2C

Ore 20:00 1B-2A

Lunedì 5 dicembre

Ore 16:00 1G-2H

Ore 20:00 1E-2F

Martedì 6 dicembre

Ore 16:00 1F-2E

Ore 20:00 1H-2G

QUARTI DI FINALE

Venerdì 9 dicembre

(1) Ore 16:00 1E/2F-1G/2H

(2) Ore 20:00 1A/2B-1C/2D

Sabato 10 dicembre

(3) Ore 16:00 1F/2E-1H/2G

(4) Ore 20:00 1B/2A-1D/2C

SEMIFINALI

Martedì 13 dicembre

(1) Ore 20:00, QF1-QF2

Mercoledì 14 dicembre

(2) Ore 20:00, QF3-QF4

FINALE TERZO POSTO

Sabato 17 dicembre

Ore 20:00, Perdente SF1-Perdente SF2

FINALE

Domenica 18 dicembre

Ore 20:00, Vincente SF1-Vincente SF2