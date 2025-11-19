Prove libere nel cuore della notte, qualifiche e gara alle 5 del mattino. A Las Vegas si decide anche il titolo F1 Academy tra Maya Weug e Doriane Pin.

Una nuova, attesissima settimana di Formula 1 sta per accendersi su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 20 a domenica 23 novembre, riflettori puntati sul Gran Premio di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025, trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Il circuito cittadino notturno della Strip si prepara a ospitare una delle gare più spettacolari dell’anno, con semaforo verde domenica alle 5 del mattino. Un weekend totalmente “notturno” per gli appassionati italiani: le prime prove libere scatteranno infatti alle 1.30 della notte tra giovedì e venerdì, stesso orario per la terza sessione nella notte successiva, mentre le qualifiche sono fissate per le 5 di sabato.

In Nevada si terrà anche l’ultimo e decisivo round della F1 Academy, con Maya Weug e Doriane Pin pronte a sfidarsi per il titolo.

La squadra Sky: telecronaca, analisi e approfondimenti

La voce della Formula 1 sarà quella di Carlo Vanzini, affiancato in cabina da Marc Gené. Le analisi tecniche sono affidate a Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi, in collegamento dalla Sky Sport Tech Room.

Per pre e post gara spazio a Davide Camicioli e Vicky Piria, oltre ai collegamenti dai box dell’inviata Mara Sangiorgio. Il racconto a caldo del dopogara torna con Race Anatomy, condotto da Fabio Tavelli.

Aggiornamenti costanti arriveranno anche su Sky Sport 24, SkySport.it e i profili social di Sky Sport, con video, highlights, analisi e risultati in tempo reale.

PROGRAMMA COMPLETO – GP LAS VEGAS 2025 (Ora italiana)

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE

12.00 – Conferenza stampa piloti (differita)

12.30 – Paddock Live Pit Walk

Notte 20–21 novembre

1.15 – Paddock Live

1.30 – Prove Libere 1

2.30 – Paddock Live

2.55 – F1 Academy – Prove Libere

4.45 – Paddock Live

5.00 – Prove Libere 2

6.00 – Paddock Live

6.25 – F1 Academy – Qualifiche

7.15 – Paddock Live Show

7.45 – Conferenza Team Principal (differita)

VENERDÌ 21 – SABATO 22 NOVEMBRE

1.15 – Paddock Live

1.30 – Prove Libere 3

2.30 – Paddock Live

3.10 – F1 Academy – Gara 1

4.15 – Warm Up

4.30 – Paddock Live

5.00 – Qualifiche

6.15 – Paddock Live

6.45 – Paddock Live Show

10.00 / 13.00 / 18.00 / 21.00 – Repliche Qualifiche

SABATO 22 – DOMENICA 23 NOVEMBRE