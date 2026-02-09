A casa di Alessandro Del Piero arrivano Pennetta e Fognini: la nuova campagna Sky WiFi e Sky TV

Flavia Pennetta e Fabio Fognini sono gli ospiti d’eccezione del nuovo spot Sky: una visita a sorpresa nella casa di Alessandro Del Piero diventa il pretesto per raccontare, con ironia, la rete ultraveloce di Sky WiFi e l’offerta di contenuti Sky TV.

Nel nuovo capitolo della campagna di comunicazione di Alessandro Del Piero, la casa dell’ex numero 10 azzurro si trasforma ancora una volta in un luogo simbolico dove sport, intrattenimento e tecnologia si incontrano. Questa volta, a bussare alla porta sono Flavia Pennetta e Fabio Fognini, protagonisti del nuovo spot dedicato a Sky WiFi e Sky TV, al via da oggi.

Nel racconto pubblicitario, i due ex campioni di tennis si presentano a sorpresa a casa di Del Piero con un problema comune: non riescono a seguire un match in streaming a causa di una connessione lenta. È Fognini a sintetizzare la situazione con una battuta che dà il tono allo spot: quando la rete non regge, guardare una partita diventa complicato.

La soluzione, però, è a portata di divano. A casa Del Piero, infatti, la connessione è ultraveloce: grazie a Sky WiFi, ottimizzata per streaming e gaming online, i tre possono finalmente godersi la partita fino all’ultimo punto, senza interruzioni. E il gioco di parole è immediato: come il tennista per cui fanno il tifo, anche loro “a rete” vanno fortissimo.

Uno spot tra sport e sitcom

La nuova campagna mantiene il tono leggero e ironico che caratterizza la serie, con un’impostazione quasi da sitcom domestica. L’obiettivo è raccontare in modo semplice l’unione tra la potenza della rete di Sky WiFi e la qualità dei contenuti Sky TV, che spaziano dalle serie originali al grande intrattenimento per tutta la famiglia.

Nel racconto trovano spazio anche i titoli di punta del palinsesto, dalle produzioni originali come Gomorra – Le origini, disponibile on demand, fino alla nuova edizione di MasterChef Italia, in onda ogni giovedì, all’interno di un’offerta pensata per essere completa e conveniente.

Produzione e pianificazione

Ideata dalla Sky Creative Agency, la campagna è pianificata sui principali canali televisivi nazionali e sulle piattaforme digital e retail Sky. Alla regia c’è Matteo Sironi, con la produzione affidata ad Akita Film e la post-produzione audio e video curata da Roundabout.