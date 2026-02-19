Calcio su Sky e NOW: Serie A, Serie C e top campionati europei nel weekend dal 20 al 23 febbraio

Quattro giorni di grande calcio tra Italia ed Europa: dalla 26ª giornata di Serie A Enilive alla 28ª di Serie C Sky Wifi, fino a Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW.
Un lungo fine settimana all’insegna del pallone su Sky e NOW. Dal 20 al 23 febbraio spazio alla Serie A Enilive 2025/2026, alla Serie C Sky Wifi 2025/2026 e ai principali campionati internazionali, con studi, approfondimenti e inviati su tutti i campi.
Serie A Enilive 2025/2026: la 26ª giornata
Prosegue la Serie A Enilive con 3 match in co-esclusiva su 10 per ogni turno, per un totale di 114 partite stagionali, comprese almeno 30 delle migliori 76 gare del campionato e 4 scontri diretti tra le big. Per tutta la stagione disponibili anche gli Skylights di tutte le 380 partite, con i momenti salienti commentati dalla squadra di Sky Sport e il supporto di Sky Sport Tech e Sky Sport Skill.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Le partite della 26ª giornata
Sabato 21 febbraio – ore 20.45
CAGLIARI-LAZIO
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K
Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi
Inviati Valentina Caruso e Matteo Petrucci
Domenica 22 febbraio – ore 18
MILAN-PARMA
Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K
Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo
Inviati Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini
Lunedì 23 febbraio – ore 20.45
BOLOGNA-UDINESE
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
Telecronaca Antonio Nucera, commento Giancarlo Marocchi
Inviati Marco Nosotti e Marina Presello
Studi e programmi Serie A
Venerdì 20 febbraio – dalle 22.45
Friday Night con Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella e Danilo Freri
Sabato 21 febbraio
Dalle 14 – La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Michele Padovano e Fernando Orsi
Dalle 20 e 22.45 – Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta
Domenica 22 febbraio
Dalle 12 – La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Fabio Quagliarella e Angelo Carotenuto
Dalle 16 – Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti
Dalle 20 e 22.45 – Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Florenzi e Stefano De Grandis
Dalle 20.45 – Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Dario Massara, Luca Marchetti e Marco Nosotti
Lunedì 23 febbraio
Dalle 20 e 22.45 – L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Riccardo Montolivo e Gianfranco Teotino
Tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili anche in bar, hotel e locali pubblici con abbonamento Sky Business.
Serie C Sky Wifi 2025/2026: la 28ª giornata
Copertura integrale della Serie C con tutte le 1.143 partite stagionali, playoff, Supercoppa e Coppa Italia dagli ottavi. Dal 20 al 23 febbraio in campo per la 28ª giornata.
Venerdì 20 febbraio – ore 20.30
AUDACE CERIGNOLA-CASARANO – Sky Sport 251
PIANESE-GUIDONIA MONTECELIO – Sky Sport 252
Sabato 21 febbraio
Ore 14.30
GUBBIO-AREZZO – Sky Sport Uno e Sky Sport 251
LIVORNO-PINETO – Sky Sport 252
LATINA-POTENZA – Sky Sport 253
TORRES-VIS PESARO – Sky Sport 254
TRAPANI-CAVESE – Sky Sport 255
NOVARA-GIANA ERMINIO – Sky Sport 256
Ore 17.30
RAVENNA-SAMBENEDETTESE – Sky Sport 251
RENATE-INTER U23 – Sky Sport 252
TRIESTINA-CITTADELLA – Sky Sport 253
CASERTANA-AZ PICERNO – Sky Sport 254
ALCIONE MILANO-PERGOLETTESE – Sky Sport 255
Domenica 22 febbraio
Ore 12.30
CAMPOBASSO-JUVENTUS NEXT GEN – Sky Sport Uno e Sky Sport 257
ATALANTA U23-COSENZA – Sky Sport Calcio e Sky Sport 258
Ore 14.30
CATANIA-GIUGLIANO – Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
TEAM ALTAMURA-BENEVENTO – Sky Sport Max e Sky Sport 253
SALERNITANA-MONOPOLI – Sky Sport 252
PONTEDERA-ASCOLI – Sky Sport 254
PRO VERCELLI-TRENTO – Sky Sport 255
LUMEZZANE-DOLOMITI BELLUNESI – Sky Sport 256
Ore 17.30
CROTONE-FOGGIA – Sky Sport 252
UNION BRESCIA-PRO PATRIA – Sky Sport 253
SORRENTO-SIRACUSA – Sky Sport 254
CARPI-BRA – Sky Sport 255
ARZIGNANO VALCHIAMPO-OSPITALETTO FRANCIACORTA – Sky Sport 256
Ore 20.30
LECCO-ALBINOLEFFE – Sky Sport Max e Sky Sport 252
Lunedì 23 febbraio – ore 20.30
VIRTUS VERONA-L.R. VICENZA – Sky Sport Arena e Sky Sport 252
TERNANA-FORLÌ – Sky Sport Max e Sky Sport 253
Calcio internazionale: Premier League, Bundesliga e Ligue 1
Premier League – 27ª giornata
Sabato 21 febbraio
Ore 16
CHELSEA-BURNLEY – Sky Sport Calcio (telecronaca Massimo Marianella)
ASTON VILLA-LEEDS – Sky Sport Mix (Nicola Roggero)
BRENTFORD-BRIGHTON – Sky Sport 257 (Matteo Marceddu)
Ore 18.30
WEST HAM-BOURNEMOUTH – Sky Sport Max e Sky Sport 4K (Filippo Benincampi)
Ore 21
MANCHESTER CITY-NEWCASTLE – Sky Sport Uno (Federico Zancan)
Domenica 22 febbraio
Ore 15
NOTTINGHAM FOREST-LIVERPOOL – Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (Federico Zancan)
SUNDERLAND-FULHAM – Sky Sport 257 (Nicolò Ramella)
CRYSTAL PALACE-WOLVERHAMPTON – Sky Sport 258 (Paolo Ciarravano)
Ore 17.30
TOTTENHAM-ARSENAL – Sky Sport 257 (Massimo Marianella)
Lunedì 23 febbraio – ore 21
EVERTON-MANCHESTER UNITED – Sky Sport Uno (Paolo Ciarravano)
Bundesliga – 23ª giornata
Venerdì 20 febbraio – ore 20.30
MAINZ-AMBURGO – Sky Sport 253 (Pietro Nicolodi)
Sabato 21 febbraio
Ore 15.30
BAYERN MONACO-EINTRACHT FRANCOFORTE – Sky Sport Max (Pietro Nicolodi)
Ore 18.30
LIPSIA-BORUSSIA DORTMUND – Sky Sport Calcio (Federico Zanon)
Domenica 22 febbraio
Ore 15.30
FRIBURGO-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH – Sky Sport Mix (Federico Zanon)
Ore 17.30
ST. PAULI-WERDER BREMA – Sky Sport 258 (Elia Faggion)
Ore 19.30
HEIDENHEIM-STOCCARDA – Sky Sport Arena (Pietro Nicolodi)
Ligue 1 – 23ª giornata
Venerdì 20 febbraio – ore 20.45
BREST-OLYMPIQUE MARSIGLIA – Sky Sport Calcio (Gianluigi Bagnulo)
Sabato 21 febbraio
Ore 17
LENS-MONACO – Sky Sport 256 (Andrea Menon)
Ore 21.05
PSG-METZ – Sky Sport 252 (Gianluigi Bagnulo)
Domenica 22 febbraio – ore 20.45
STRASBURGO-LIONE – Sky Sport Calcio (Filippo Benincampi)
Studi internazionali
Sabato 21 febbraio dalle 13 e dalle 18, e domenica 22 febbraio dalle 19.30, appuntamento con La Casa dello Sport Internazionale con Valentina Mariani e ospiti in studio. Dal lunedì al venerdì alle 14 spazio a Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini.