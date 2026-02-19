Calcio su Sky e NOW: Serie A, Serie C e top campionati europei nel weekend dal 20 al 23 febbraio

Quattro giorni di grande calcio tra Italia ed Europa: dalla 26ª giornata di Serie A Enilive alla 28ª di Serie C Sky Wifi, fino a Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Un lungo fine settimana all’insegna del pallone su Sky e NOW. Dal 20 al 23 febbraio spazio alla Serie A Enilive 2025/2026, alla Serie C Sky Wifi 2025/2026 e ai principali campionati internazionali, con studi, approfondimenti e inviati su tutti i campi.

Serie A Enilive 2025/2026: la 26ª giornata

Prosegue la Serie A Enilive con 3 match in co-esclusiva su 10 per ogni turno, per un totale di 114 partite stagionali, comprese almeno 30 delle migliori 76 gare del campionato e 4 scontri diretti tra le big. Per tutta la stagione disponibili anche gli Skylights di tutte le 380 partite, con i momenti salienti commentati dalla squadra di Sky Sport e il supporto di Sky Sport Tech e Sky Sport Skill.

Le partite della 26ª giornata

Sabato 21 febbraio – ore 20.45

CAGLIARI-LAZIO

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi

Inviati Valentina Caruso e Matteo Petrucci

Domenica 22 febbraio – ore 18

MILAN-PARMA

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo

Inviati Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini

Lunedì 23 febbraio – ore 20.45

BOLOGNA-UDINESE

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Telecronaca Antonio Nucera, commento Giancarlo Marocchi

Inviati Marco Nosotti e Marina Presello

Studi e programmi Serie A

Venerdì 20 febbraio – dalle 22.45

Friday Night con Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella e Danilo Freri

Sabato 21 febbraio

Dalle 14 – La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Michele Padovano e Fernando Orsi

Dalle 20 e 22.45 – Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta

Domenica 22 febbraio

Dalle 12 – La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Fabio Quagliarella e Angelo Carotenuto

Dalle 16 – Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti

Dalle 20 e 22.45 – Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Florenzi e Stefano De Grandis

Dalle 20.45 – Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Dario Massara, Luca Marchetti e Marco Nosotti

Lunedì 23 febbraio

Dalle 20 e 22.45 – L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Riccardo Montolivo e Gianfranco Teotino

Tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili anche in bar, hotel e locali pubblici con abbonamento Sky Business.

Serie C Sky Wifi 2025/2026: la 28ª giornata

Copertura integrale della Serie C con tutte le 1.143 partite stagionali, playoff, Supercoppa e Coppa Italia dagli ottavi. Dal 20 al 23 febbraio in campo per la 28ª giornata.

Venerdì 20 febbraio – ore 20.30

AUDACE CERIGNOLA-CASARANO – Sky Sport 251

PIANESE-GUIDONIA MONTECELIO – Sky Sport 252

Sabato 21 febbraio

Ore 14.30

GUBBIO-AREZZO – Sky Sport Uno e Sky Sport 251

LIVORNO-PINETO – Sky Sport 252

LATINA-POTENZA – Sky Sport 253

TORRES-VIS PESARO – Sky Sport 254

TRAPANI-CAVESE – Sky Sport 255

NOVARA-GIANA ERMINIO – Sky Sport 256

Ore 17.30

RAVENNA-SAMBENEDETTESE – Sky Sport 251

RENATE-INTER U23 – Sky Sport 252

TRIESTINA-CITTADELLA – Sky Sport 253

CASERTANA-AZ PICERNO – Sky Sport 254

ALCIONE MILANO-PERGOLETTESE – Sky Sport 255

Domenica 22 febbraio

Ore 12.30

CAMPOBASSO-JUVENTUS NEXT GEN – Sky Sport Uno e Sky Sport 257

ATALANTA U23-COSENZA – Sky Sport Calcio e Sky Sport 258

Ore 14.30

CATANIA-GIUGLIANO – Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

TEAM ALTAMURA-BENEVENTO – Sky Sport Max e Sky Sport 253

SALERNITANA-MONOPOLI – Sky Sport 252

PONTEDERA-ASCOLI – Sky Sport 254

PRO VERCELLI-TRENTO – Sky Sport 255

LUMEZZANE-DOLOMITI BELLUNESI – Sky Sport 256

Ore 17.30

CROTONE-FOGGIA – Sky Sport 252

UNION BRESCIA-PRO PATRIA – Sky Sport 253

SORRENTO-SIRACUSA – Sky Sport 254

CARPI-BRA – Sky Sport 255

ARZIGNANO VALCHIAMPO-OSPITALETTO FRANCIACORTA – Sky Sport 256

Ore 20.30

LECCO-ALBINOLEFFE – Sky Sport Max e Sky Sport 252

Lunedì 23 febbraio – ore 20.30

VIRTUS VERONA-L.R. VICENZA – Sky Sport Arena e Sky Sport 252

TERNANA-FORLÌ – Sky Sport Max e Sky Sport 253

Calcio internazionale: Premier League, Bundesliga e Ligue 1

Premier League – 27ª giornata

Sabato 21 febbraio

Ore 16

CHELSEA-BURNLEY – Sky Sport Calcio (telecronaca Massimo Marianella)

ASTON VILLA-LEEDS – Sky Sport Mix (Nicola Roggero)

BRENTFORD-BRIGHTON – Sky Sport 257 (Matteo Marceddu)

Ore 18.30

WEST HAM-BOURNEMOUTH – Sky Sport Max e Sky Sport 4K (Filippo Benincampi)

Ore 21

MANCHESTER CITY-NEWCASTLE – Sky Sport Uno (Federico Zancan)

Domenica 22 febbraio

Ore 15

NOTTINGHAM FOREST-LIVERPOOL – Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (Federico Zancan)

SUNDERLAND-FULHAM – Sky Sport 257 (Nicolò Ramella)

CRYSTAL PALACE-WOLVERHAMPTON – Sky Sport 258 (Paolo Ciarravano)

Ore 17.30

TOTTENHAM-ARSENAL – Sky Sport 257 (Massimo Marianella)

Lunedì 23 febbraio – ore 21

EVERTON-MANCHESTER UNITED – Sky Sport Uno (Paolo Ciarravano)

Bundesliga – 23ª giornata

Venerdì 20 febbraio – ore 20.30

MAINZ-AMBURGO – Sky Sport 253 (Pietro Nicolodi)

Sabato 21 febbraio

Ore 15.30

BAYERN MONACO-EINTRACHT FRANCOFORTE – Sky Sport Max (Pietro Nicolodi)

Ore 18.30

LIPSIA-BORUSSIA DORTMUND – Sky Sport Calcio (Federico Zanon)

Domenica 22 febbraio

Ore 15.30

FRIBURGO-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH – Sky Sport Mix (Federico Zanon)

Ore 17.30

ST. PAULI-WERDER BREMA – Sky Sport 258 (Elia Faggion)

Ore 19.30

HEIDENHEIM-STOCCARDA – Sky Sport Arena (Pietro Nicolodi)

Ligue 1 – 23ª giornata

Venerdì 20 febbraio – ore 20.45

BREST-OLYMPIQUE MARSIGLIA – Sky Sport Calcio (Gianluigi Bagnulo)

Sabato 21 febbraio

Ore 17

LENS-MONACO – Sky Sport 256 (Andrea Menon)

Ore 21.05

PSG-METZ – Sky Sport 252 (Gianluigi Bagnulo)

Domenica 22 febbraio – ore 20.45

STRASBURGO-LIONE – Sky Sport Calcio (Filippo Benincampi)

Studi internazionali

Sabato 21 febbraio dalle 13 e dalle 18, e domenica 22 febbraio dalle 19.30, appuntamento con La Casa dello Sport Internazionale con Valentina Mariani e ospiti in studio. Dal lunedì al venerdì alle 14 spazio a Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini.