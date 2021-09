Cagliari-Genoa, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022

by Giorgio Billone

Sardegna Arena, Cagliari

Il programma e i telecronisti su Dazn di Cagliari-Genoa, match valido per la terza giornata di Serie A 2021/2022. Sfida salvezza in programma alla Sardegna Arena tra due squadre che non sono partite affatto bene e che hanno subito due imbarcate a San Siro. Punti dunque pesantissimi, chi riuscirà a vincere questo scontro? Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15 di domenica 18 settembre.

Cagliari-Genoa sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi ed Emanuele Giaccherini.