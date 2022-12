Basket, programma 14^ giornata Serie A2 2022/2023: date, orari e tv

Il programma con le date, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite della 14^ giornata della Serie A2 2022/2023 di basket. Primo turno del girone di ritorno e ultimo dell’anno, con queste partite infrasettimanali che precedono le feste natalizie, rimandando poi l’appuntamento ai primi di gennaio. Tanti gli incroci interessanti, con le sfide che si divideranno tra le serate di mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre, a parte Stella Azzurra Roma-Torino che si giocherà il giovedì alle ore 12:00.

Si ricorda che tutte le partite saranno visibili tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale della lega, al seguente link, mentre nessuna partita di questo turno sarà visibile disponibile gratis in chiaro su MS Channel, canale 814 di Sky, presente anche su Tivùsat o direttamente sul sito mschannel.tv, né sul canale Twitch della FIP, raggiungibile al seguente link. L’unica partita del turno trasmessa in chiaro sarà Mantova-Forlì, sull’emittente emiliana ÈTv Rete7, per i residenti nella regione, oppure in streaming gratuito sul sito e-tv.it.

Di seguito, il programma del weekend; tra parentesi, le piattaforme sulle quali poter vedere in diretta le partite.

PROGRAMMA 14^ GIORNATA SERIE A2

GIRONE VERDE

Mercoledì 21 dicembre

Ore 20:30 – Acqua S. Bernardo Cantù – Urania Milano (LNP Pass)

Ore 20:30 – Ferraroni Juvi Cremona – Kienergia Rieti (LNP Pass)

Ore 20:30 – UCC Assigeco Piacenza – Vanoli Basket Cremona (LNP Pass)

Giovedì 22 dicembre

Ore 12:00 – E-Gap Stella Azzurra Roma – Reale Mutua Torino (LNP Pass)

Ore 20:30 – Benacquista Assicurazioni Latina – Novipiù Monferrato Basket (LNP Pass)

Ore 20:45 – Moncada Energy Agrigento – 2B Control Trapani (LNP Pass)

GIRONE ROSSO

Mercoledì 21 dicembre

Ore 20:00 – Umana Chiusi – HDL Nardò (LNP Pass)

Ore 20:30 – RivieraBanca Basket Rimini – Allianz Pazienza San Severo (LNP Pass)

Ore 20:30 – Giorgio Tesi Group Pistoia – OraSì Ravenna (LNP Pass)

Ore 20:45 – Staff Mantova – Unieuro Forlì (LNP Pass, ÈTv Rete7)

Ore 21:00 – Caffè Mokambo Chieti – UEB Gesteco Cividale (LNP Pass)

Giovedì 22 dicembre

Ore 20:00 – Apu Old Wild West Udine – Tassi Group Ferrara (LNP Pass)

Ore 20:30 – Fortitudo Kigili Bologna – Tramec Cento (LNP Pass)