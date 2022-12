Le indicazioni per vedere in diretta Arsenal-Milan in tv, sfida valida come amichevole invernale per preparare la ripresa della stagione. Secondo impegno amichevole per la formazione di Stefano Pioli, con la qualità dell’avversario che cresce notevolmente rispetto alla sfida al Lumezzane di pochi giorni fa. Pur con le assenze dei rispettivi nazionali, la sfida rimane comunque dal fascino elevato. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di martedì 13 dicembre, con la partita che sarà visibile in tv su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go, NowTV e Dazn.