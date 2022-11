Argentina-Messico oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Argentina-Messico sarà visibile oggi in tv: ecco di seguito le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la seconda giornata dei gironi dei Mondiali 2022 in Qatar. Sudamericani all’ultima spiaggia, possono solo vincere se vogliono pensare di andare agli ottavi. Tricolor che cerca però punti per continuare a superare il girone così come accade ormai da diverse edizioni di fila. Si parte alle ore 20 di sabato 26 novembre, diretta tv su Rai Uno e diretta streaming su Rai Play.