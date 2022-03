Paralimpiadi2022, Malagò: “L’esclusione degli atleti è un disastro della guerra”

by Christian Poliseno

Giovanni Malagò - Foto Sportface

Il presidente del Coni Giovanni Malagò in collegamento con “Stasera Italia” su Rete4, ha parlato delle ultime vicende che stanno riguardano la Guerra in Ucraina e le relative esclusioni dalle Paralimpiadi degli atleti russi. Ecco le sue parole: “Abbiamo sempre sostenuto e sempre rispettato il rispetto della tregua olimpica, che comincia una settimana prima delle Olimpiadi e finisce sette giorni dopo la fine delle Paralimpiadi. Stavolta non è stata rispettata. I nostri amici, i fratelli del mondo paralimpico soffrono più di tutta questa guerra perché sono soffocati mediaticamente e soprattutto perché hanno dovuto prendere questa decisione di escludere gli atleti russi e bielorussi. Immaginate atleti che si allenano da quattro anni e sul posto scoprono di non poter gareggiare: è uno dei disastri di questa guerra. Putin era uno dei pochissimi capi di stato presenti alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Questo dice molto e nel nostro mondo è altrettanto diffusa l’idea che abbia voluto aspettare la fine delle Olimpiadi ma non le Paralimpiadi per attaccare”.