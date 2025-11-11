Dalla Coppa del Mondo di Levi con lo slalom di Shiffrin e compagne alle gare FIS di fondo in Finlandia fino ai test stagionali di biathlon in Norvegia e Svezia: tutti gli appuntamenti del fine settimana.

Fine settimana ricco di appuntamenti per gli sport invernali, con tre discipline protagoniste tra Coppa del Mondo, gare FIS e test pre-stagionali. In programma sci alpino, fondo e biathlon, con atleti azzurri impegnati su più fronti tra Finlandia, Norvegia e Svezia.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

SCI ALPINO – COPPA DEL MONDO A LEVI

Torna la Coppa del Mondo di sci alpino con il classico appuntamento di Levi (Finlandia).

Sabato 15 novembre spazio allo slalom femminile , con prima manche alle 10.00 e seconda alle 13.00 (diretta su Rai Due ed Eurosport).

Domenica 16 novembre toccherà invece agli uomini, sempre con gli stessi orari.

Saranno le prime vere sfide tecniche della stagione per gli specialisti tra i pali stretti, con i big pronti a contendersi i primi punti pesanti in vista dell’inverno che porta ai Mondiali.

SCI DI FONDO – FIS RACES A MUONIO

A Muonio (Finlandia) prosegue il tradizionale appuntamento di inizio stagione con le gare FIS.

Venerdì 14 novembre: sprint a tecnica classica maschile e femminile, con qualificazioni alle 09.00 e finali alle 11.00 .

Sabato 15 novembre: 10 km a tecnica classica (TC) maschile e femminile, ore 09.00 .

Domenica 16 novembre: 10 km a tecnica libera (TL) maschile e femminile, sempre alle 09.00.

Un banco di prova utile per testare la condizione prima del via ufficiale della Coppa del Mondo.

BIATHLON – TEST IN NORVEGIA E SVEZIA

In attesa del debutto mondiale, il biathlon torna protagonista con due competizioni nazionali di alto livello.

A Geilo (Norvegia) , il Sesongstart propone sabato 15 le sprint maschili e femminili (ore 11.30 e 14.00 ) e domenica 16 le mass start (ore 09.50 e 10.40 ).

A Idre (Svezia) si svolge invece lo Sverigepremiären, con sprint maschili e femminili sabato alle 10.00 e 12.15, e repliche domenica agli stessi orari.

Un weekend denso di gare, utile a valutare la forma dei big del circuito e degli azzurri in vista dell’apertura ufficiale della stagione invernale.