Speed skating: Eitrem fa la storia a Inzell, Ghiotto quinto nei 5000 m

Si è conclusa la seconda giornata dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di speed skating nella Max Aicher Arena di Inzell, in Germania, dove gli appassionati hanno assistito a prestazioni eccezionali sulla lunga distanza.

La gara clou dei 5000 metri maschili ha regalato un momento storico, visto che il norvegese Sander Eitrem ha cancellato ogni primato precedente, abbattendo per la prima volta in assoluto la barriera dei sei minuti sulla distanza e stabilendo un nuovo record del mondo con 5’58″52, superando il limite precedente del francese Timothy Loubineud (6’00″23).

Alle spalle dell’asso scandinavo si sono piazzati il ceco Metodej Jilek e lo stesso Loubineud, con tempi che testimoniano l’altissimo livello raggiunto in questa prova.

Eitrem straordinario: nuovo record del mondo

La performance di Sander Eitrem è destinata a rimanere nella storia recente dello speed skating, dato che scendere sotto i sei minuti nei 5000 m è un traguardo simbolico che mai nessuno prima d’ora era riuscito a raggiungere in una competizione ufficiale.

Con il suo tempo 5’58″52 il 23enne norvegese ha imposto un ritmo inavvicinabile per gli avversari, dominando la gara e riscrivendo il record del mondo, ora di riferimento per tutti i fondisti delle specialità.

Alle sue spalle Jilek ha chiesto con 6’01″98 e il precedente detentore del record del mondo, Loubineud, con 6’03″65, confermando che quella di Inzell è stata una prova di altissimo profilo cronometrico per il norvegese.

Ghiotto porta in alto al bandiera tricolore

Nonostante la straordinaria impresa di Eitrem abbia catturato i riflettori, l’Italia ha saputo ritagliarsi spazi importanti nella stessa gara con la sua punta di diamante, Davide Ghiotto.

L’azzurro ha disputato una prova solida e costante, concludendo quinto in 6’05″67, restando in corsa fino allo ultimi metri con i migliori della sua serie, Poco più indietro si è classificato Michele Malfatti, settimo con 6’10″53.

In Division B il miglior crono tricolore è stato quello di Riccardo Lorello (6’09″33), mentre Andrea Giovannini e Manuel Ghiotto hanno chiuso rispettivamente ottavo e tredicesimo nella loro batteria.