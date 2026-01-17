Snowboardcross: vince Bankes in Cina, delusione per l’Italia

L’Italia sfiora un ottimo risultato nello snowboardcross: nella seconda tappa cinese, la britannica Bankes non sbaglia. Tutti i risultati

Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono sempre più vicine, ma non si ferma la Coppa del Mondo dello snowboardcross, arrivata alla sua seconda tappa in Cina e precisamente a Dongbeiya. Sono previste due gare e per quanto riguarda le donne, non ci sono state grandi sorprese.

Infatti, la britannica Charlotte Bankes non ha mancato l’appuntamento con la vittoria, il 26esimo in carriera. Parliamo di una delle principali leader di questo sport e vice-campionessa del mondo. Nelle big final non sono mancate comunque le emozioni, che hanno visto fronteggiarsi le atlete più in forma del momento.

Sul podio sono salite Josie Baff, australiana dal grande talento che con questo secondo posto diventa leader in classifica della Coppa del Mondo. A chiudere il podio è stata transalpina Chloe Trespeuch. In realtà, non manca una sorpresa in negativo, che potrebbe alterare gli equilibri della competizione.

Infatti, Lea Casta è stata subito eliminata, perdendo il vantaggio accumulato dopo aver vinto la prima gara a Cervinia, sede inaugurale. Avrà modo di rifarsi, ma in tanti pensavano sarebbe riuscita a ripetersi ad alti livelli anche in Cina, visto lo stato di forma mostrato nella prima tappa.

Snowboardcross: l’Italia sfiora la gioia con Moioli

Non sono mancate le emozioni per l’Italia. Michela Moioli è stata autrice di una grande prova, ma si è fermata ai piedi del podio, portando a casa un buon quarto posto.

Resta un po’ di amarezza, e probabilmente avrebbe meritato qualcosa di più, ma potrà riprovarci presto e in contesti diversi. Si tratta dell’unica italiana presente alla fase finale.