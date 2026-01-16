Snowboardcross, Coppa del Mondo in Cina: i risultati degli italiani

La Coppa del Mondo 2025-26 approda in Cina: le qualificazioni, i risultati degli italiani e le prospettive in vista della finale

Un respiro caldo, una curva e inizia la magia. La Coppa del Mondo di snowboardcross arriva in Cina per la seconda tappa, che si disputerà dal 16 al 18 gennaio. Dopo il primo appuntamento avvenuto a Cervinia oltre un mese fa, il viaggio per gli atleti non è stato di poco conto, fino ad arrivare a Dongbeiya.

Il primo giorno, come da prassi, è servito a scandire la qualificazione per la finale. Il bronzo di Pechino 2022, Omar Visintin, è riuscito a strappare il pass con decimo posto (+0.69). È andata decisamente meglio a Filippo Ferrari, che si è classificato al quarto posto (+0.33), mentre al quinto c’è Lorenzo Sommariva (+0.35).

Sono arrivate due delusioni, invece, per Niccolò Colturi e Tommaso Leoni, che si sono classificati 40esimo e 45esimo, e quindi fuori dalla finale. Al primo posto, scatto del canadese Eliot Grondin, che ha chiuso in 35.17, il più veloce di giornata.

Coppa del Mondo, tappa in Cina: tra le donne bene solo Moioli

Le cose non sono andate così bene, invece, per le donne. Grande prova per Charlotte Bankes, che è riuscita a chiudere con un tempo di 37.60 e davanti a tutte le altre.

In questo caso, ci sono ben poche gioie da raccontarvi per le italiane. L’ultima a qualificarsi è stata Michela Moioli con l’ultimo tempo disponibile (decima a +1.40). Tutte le altre azzurre sono fuori dalla finale.

Lisa Francesia Boirai è arrivata 19esima (+2.09), mentre Sofia Groblechner ha chiuso 29esima. Fuori anche Caterina Carpano e Sofia Belingheri.

È chiaro che grandi speranze per lo snowboardcross azzurro sia aggrappate soprattutto a Ferrari e all’esperto Visintin, capace di mettere in bacheca quattro medaglie tra Olimpiadi e Mondiali.