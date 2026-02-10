Combinata femminile sci Milano Cortina 2026: Johnson guida, Goggia cade, Pirovano terza

La discesa della combinata femminile a Milano Cortina 2026 regala emozioni forti: Breezy Johnson detta il passo, Sofia Goggia esce di scena dopo una caduta, mentre Laura Pirovano resta pienamente in lotta per il podio.

La discesa femminile della Team Combined alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 conferma i valori attesi della vigilia e apre scenari interessanti in vista dello slalom decisivo.

Davanti a tutte c’è la neo campionessa olimpica Breezy Johnson, che chiude con il miglior tempo, ma con margini ridottissimi: appena sei centesimi di vantaggio sull’austriaca Ariane Raedler e 27 su una convincente Laura Pirovano, terza e prima delle azzurre.

La prova di Pirovano è di grande qualità: aggressiva ma pulita, capace di restare sempre nel ritmo delle migliori. Il suo terzo posto tiene l’Italia pienamente agganciata alla zona medaglia, con distacchi che lasciano tutto aperto nello slalom.

Subito dietro, a 45 centesimi, si piazza l’americana Jacqueline Wiles, mentre il quinto posto va all’altra austriaca Cornelia Huetter, staccata di sei decimi.

La nota più amara per il pubblico azzurro è l’uscita di scena di Sofia Goggia. L’olimpionica incappa in un errore, scivola verso il bordo pista e termina la propria prova senza conseguenze fisiche, ma con l’inevitabile ritiro. La Team Combined azzurra formata con Lara Della Mea vede così interrompersi anzitempo il proprio cammino.

Guardando agli accoppiamenti in vista dello slalom, la coppia statunitense guidata da Mikaela Shiffrin resta la grande favorita per l’oro, con la campionessa americana pronta a scendere per ultima. Attenzione però anche all’Austria, che può giocarsi le sue carte con Katharina Huber, e ad altre coppie da podio come quelle con Martina Peterlini, Paula Moltzan e Katharina Truppe.

Da non sottovalutare anche la Germania, con Emma Aicher sesta grazie alla buona prova della compagna Kira Weidle.

1. Johnson / Shiffrin (USA) 1:36.59

2. Raedler / Huber (AUT) 1:36.65 +0.06

3. Pirovano / Peterlini (ITA) 1:36.86 +0.27

4. Wiles / Moltzan (USA) 1:37.04 +0.45

5. Huetter / Truppe (AUT) 1:37.19 +0.60

6. Weidle-Winkelmann / Aicher (GER) 1:37.33 +0.74

7. Lie / Westhoff (NOR) 1:37.36 +0.77

8. Miradoli / Lamure (FRA) 1:37.37 +0.78

9. Ortlieb / Gallhuber (AUT) 1:37.60 +1.01

10. Delago / Trocker (ITA) 1:37.75 +1.16

11. Gauché / Chevrier (FRA) 1:37.92 +1.33

12. Suter / Rast (SUI) 1:38.10 +1.51

13. Flury / Holdener (SUI) 1:38.13 +1.54

14. Puchner / Hoerhager (AUT) 1:38.18 +1.59

15. Stuhec / Bucik Jogan (SLO) 1:38.29 +1.70

16. Schmitt / Meillard (SUI) 1:38.50 +1.91

17. Cerutti / McFarlane (FRA) 1:38.69 +2.10

18. Durrer / Christen (SUI) 1:39.06 +2.47

19. Grenier / St-Germain (CAN) 1:39.10 +2.51

20. Delago / D’Antonio (ITA) 1:39.42 +2.83

Al termine della discesa, Laura Pirovano ha raccontato così la sua prova:

“La pista è veramente bellissima, mi sono divertita scendendo. Per noi discesiste non è molto diverso gareggiare nel team event o nella discesa. Io ho dato il 100% e ora passo il testimone. Credo in Martina, la stimo molto e la supporterò con tutta me stessa. Ci siamo date la carica a vicenda. Sarà la sua prima run olimpica e io non voglio metterle pressione”.