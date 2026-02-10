Sci di fondo, sprint TC: Italia promossa in blocco in Val di Fiemme

Otto qualificati su otto per l’Italia nella sprint a tecnica classica di Lago di Tesero: azzurri e azzurre accedono tutti alla fase finale che assegnerà le medaglie olimpiche.

Risposta compatta dell’Italia nello sci di fondo ai Giochi di Milano Cortina 2026. Nella sprint a tecnica classica disputata a Lago di Tesero, tutti gli azzurri e tutte le azzurre superano il turno di qualificazione e conquistano l’accesso alla fase finale, in programma a partire dalle 11:45.

Un risultato pieno, che certifica la solidità del gruppo italiano in una delle specialità più esplosive del fondo olimpico.

Qualificazioni femminili: quattro azzurre avanti

Nel turno preliminare femminile, il miglior tempo è firmato dalla svedese Linn Svahn, ma l’Italia risponde con quattro atlete tutte qualificate. La migliore delle azzurre è Nicole Monsorno, che chiude sesta. Subito dietro Caterina Ganz, ottava, seguita da Federica Cassol, nona, e da Iris De Martin Pinter, che completa il poker azzurro in qualifica.

Tutte e quattro potranno quindi giocarsi le proprie chance nei quarti di finale della sprint olimpica.

Uomini: Pellegrino guida il gruppo azzurro

Al maschile il riferimento cronometrico è il norvegese Johannes Klæbo, ancora una volta il più veloce del lotto. L’Italia centra comunque l’obiettivo con tutti e quattro gli atleti qualificati.

Il migliore tra gli azzurri è Federico Pellegrino, quindicesimo, seguito da Simone Mocellini, che riesce a passare il turno nonostante un problema a un bastoncino durante la prova. Completano il quadro Simone Daprà, ventitreesimo, ed Elia Barp, ventiseiesimo.

Fase finale al via

Con otto qualificati complessivi, l’Italia si presenta al via della fase finale con fiducia e numeri importanti. Le batterie a eliminazione diretta assegneranno le medaglie olimpiche e offriranno agli azzurri l’occasione di giocarsi le proprie carte in una sprint che si preannuncia serratissima.