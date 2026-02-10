Arianna Fontana c’è, Sighel trascina gli uomini: Italia protagonista nel primo giorno di short track

Esordio convincente per l’Italia dello short track a Milano Cortina 2026: Fontana centra i quarti nei 500, Sighel domina i 1000 maschili e con lui avanzano Spechenhauser e Nadalini. Azzurri subito in evidenza.

Parte con segnali forti l’avventura dell’Italia nello short track ai Giochi di Milano Cortina 2026. Il primo verdetto parla chiaro: Arianna Fontana è subito dentro la gara, mentre tra gli uomini Pietro Sighel guida un reparto che piazza tre qualificati su tre nei 1000 metri.

Fontana gestisce e vola ai quarti

Nel primo turno dei 500 metri femminili, Arianna Fontana conferma tutta la sua esperienza. L’azzurra corre una batteria di totale controllo, restando in scia all’olandese Xandra Velzebor e chiudendo seconda senza correre rischi. Il tempo è più che sufficiente per garantirle l’accesso ai quarti di finale, in programma nella giornata successiva.

Bilancio positivo anche grazie a Chiara Betti, seconda nella propria batteria alle spalle di una Velzebor velocissima. Si ferma invece Arianna Sighel, eliminata dopo essere stata coinvolta in una caduta che ha compromesso completamente la sua gara.

Sighel show nei 1000, Italia perfetta

Se tra le donne arrivano buone notizie, tra gli uomini l’Italia firma un autentico en-plein. Pietro Sighel domina la prima batteria dei 1000 metri: prende la testa sin dall’avvio, impone il ritmo e chiude con autorità davanti a tutti, dando un’impressione di grande solidità.

Subito dopo, arriva la prova di forza di Luca Spechenhauser, che costruisce il successo nel giro finale con due sorpassi netti e decisi, lasciando sul posto avversari di alto livello e conquistando il pass per i quarti.

Completa il quadro Thomas Nadalini, secondo nella sua batteria alle spalle del campione cinese Shaoang Liu. Una gara intelligente, sempre in controllo, che gli permette di qualificarsi senza affanni.

Risultato netto: tre azzurri su tre ai quarti di finale nei 1000 maschili.

Italia compatta, fiducia alta

Il primo giorno di short track restituisce un’Italia compatta e competitiva, capace di unire esperienza e brillantezza. Fontana conferma di essere subito sul pezzo, Sighel lancia un messaggio forte agli avversari, mentre Spechenhauser e Nadalini dimostrano di poter dire la loro anche nelle fasi calde.

Il programma prosegue con la staffetta mista e, nei prossimi giorni, con i quarti di finale che assegneranno le medaglie. Le premesse, per gli azzurri, sono decisamente incoraggianti.