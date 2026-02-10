Batosta Gattuso, Conte non fa prigionieri: il messaggio è chiaro

Gennaro Gattuso si giocherà tantissimo a fine marzo nei playoff della nazionale per l’accesso ai prossimi Mondiali. E intanto il messaggio di Antonio Conte verso di lui è chiarissimo. Ecco che cosa è successo.

Manca ormai un mese e mezzo all’importantissimo appuntamento di fine marzo con i playoff per l’accesso ai Mondiali di calcio che si terranno la prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. L’Italia, per la terza volta consecutiva, dovrà passare per i temutissimi spareggi. E la speranza è che – dopo le delusioni contro Svezia e Macedonia del Nord – la terza volta vada finalmente bene. Una terza prematura eliminazione consecutiva sarebbe un colpo drammatico per tutto il movimento calcistico del nostro Paese.

Sulla panchina azzurra siede Gennaro Gattuso. Spetterà a lui, dunque, riportare l’Italia ai Mondiali dopo ben 12 anni di assenza. Per farlo, però, sarà necessario superare prima l’Irlanda del Nord a Bergamo il prossimo 26 marzo e successivamente una tra Galles e Bosnia (in trasferta) nell’eventuale finale playoff del 31 marzo.

C’è grande attesa per scoprire a chi si affiderà Gennaro Gattuso per una duplice sfida che si prospetta da brividi. Per la lista definitiva dei convocati, come ovvio che sia, c’è ancora oltre un mese di tempo, ma intanto il CT della nazionale italiana di calcio ha ricevuto preziose informazioni dall’allenatore del Napoli Antonio Conte. A cosa ci riferiamo? Ecco tutti i dettagli in merito.

Le scelte di Gattuso per i playoff di marzo: Antonio Conte lancia un messaggio al tecnico della nazionale

Uno dei difensori italiani migliori non sta certamente vivendo una stagione memorabile. Ci riferiamo ad Alessandro Buongiorno. Il centrale del Napoli, infatti, anche in occasione dell’ultima uscita dei partenopei si è reso protagonista di due errori davvero grossolani, che hanno spianato la strada alle marcature della squadra ligure.

L’uscita dal campo in lacrime di Buongiorno, inoltre, non è assolutamente un buon segno. Il ragazzo non è affatto sereno e le prestazioni in campo riflettono tale stato mentale. Antonio Conte ha provato in tutti i modi a consolare il difensore ex Torino, ma il messaggio involontario lanciato a Gennaro Gattuso appare abbastanza evidente.

Buongiorno, infatti, al momento non può dare le giuste garanzie al CT della nazionale italiana. Con molta probabilità, quindi, l’attuale difensore del Napoli resterà fuori dalla lista dei convocati per il duplice impegno di fine marzo. Al netto di eventuali infortuni, quindi, i centrali titolari dell’Italia saranno Bastoni dell’Inter e Calafiori dell’Arsenal. Mancini e Gabbia potrebbero essere le alternative in caso di necessità. Ricordiamo che anche un altro napoletano – Giovanni Di Lorenzo – non potrà prendere parte ai playoff, a causa dell’infortunio che lo terrà fuori per almeno due mesi.