Slittino, grande Italia in CdM a Park City: Fischnaller vince il singolo maschile, Voetter-Oberhofer trionfano nel doppio femminile

Lo slittino italiano festeggia una grande doppietta a Park City, dove è in corso la terza tappa di Coppa del mondo 2022/2023. Nel singolo maschile, Dominik Fischnaller ha vinto in rimonta con il tempo di 1’30″068, sconfiggendo il formidabile tedesco Felix Loch, attardato di 185 millesimi. Per l’altoatesino si tratta dell’ottavo sigillo sul massimo circuito, a quasi tre anni di distanza dall’ultima vittoria a Lillehammer. Sul secondo gradino del podio Felix Loch, terzo invece David Gleirscher. Tredicesima posizione per Leon Felderer, sedicesimo Lukas Gufler.

Ma soprattutto prosegue il periodo straordinario del duo femminile composto da Andrea Voetter e Marion Oberhofer, al secondo successo consecutivo dopo quello di Whistler. Gara condotta in maniera netta, finita con il tempo complessivo di 1’28″032 davanti alle tedesche Degenhardt/Rosenthal con sei decimi di margine e alle canadesi Nash/Corless. La coppia azzurra si conferma leader nella classifica generale.