Bob, incidente per Baumgartner: le condizioni degli azzurri

Bob, azzurri con il fiato sospeso: la formazione guidata da Baumgartner si cappotta in Germania a tre settimane dalle Olimpiadi Invernali.

Incidente Bob: cosa è successo agli azzurri

Weekend complicato per la squadra italiana di bob a quattro ad Altenberg, teatro di una prova di Coppa del Mondo.

La giornata di oggi è stata segnata da un brutto incidente che ha coinvolto l’equipaggio azzurro guidato da Patrick Baumgartner.

Il pilota altoatesino, che aveva incontrato diverse difficoltà già nelle fasi iniziali della prima manche, ha faticato a mantenere la traiettoria corretta sul tecnico e insidioso tracciato tedesco.

Durante la discesa, il bob azzurro ha più volte toccato le sponde laterali di ghiaccio, perdendo rapidamente velocità e precisione. Dopo 42 secondi di gara, il ritardo era già di 1”99 rispetto al miglior riferimento, fatto segnare dall’equipaggio di casa. Pochi istanti più tardi, nel corso di un tratto particolarmente impegnativo, lo spavento quando il mezzo si è cappottato, ponendo fine alla prova italiana.

Baumgartner e i tre frenatori Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti sono scivolati sul ghiaccio con il bob rovesciato per circa una dozzina di secondi, arrivando comunque al traguardo in 59”30, con un distacco di 4”71 dal quartetto tedesco condotto da Johannes Lochner.

Un episodio sfortunato, arrivato in un momento delicato della stagione, a meno di tre settimane dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia di Apertura è prevista per venerdì 6 febbraio.

Come stanno gli azzurri? Domani risonanza

Fortunatamente, le condizioni degli azzurri sembrerebbe non destare particolare preoccupazione, come confermato da Lorenzo Bilotti, che ha rassicurato sulle condizioni generali del gruppo: tutti stanno discretamente, anche se Robert Mircea ha avvertito dolori alle costole e sarà sottoposto a ulteriori accertamenti tramite risonanza magnetica.

Dopo gli esami, la squadra farà rientro in Italia per proseguire la preparazione in vista dell’appuntamento olimpico durante il quale gli azzurri puntano ad una medaglia dopo la buona Coppa del Mondo.

Nel corso di questa stagione, infatti, l’equipaggio di Baumgartner ha raccolto risultati incoraggianti nel bob a quattro, con il terzo posto a Innsbruck e i quarti posti a St. Moritz e Lillehammer (in due occasioni). Nel bob a due, invece, il miglior piazzamento è stato il quinto posto ottenuto a Sigulda.

L’obiettivo ora è lasciarsi alle spalle l’incidente di Altenberg e recuperare al meglio in vista delle gare olimpiche sulla pista di Cortina d’Ampezzo, atteso da 4 anni.