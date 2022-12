Sci di fondo, Tour de Ski 2023: Pellegrino guida i 16 azzurri

Sta per iniziare Tour de Ski che si disputerà da venerdì 31 dicembre a domenica 8 gennaio. Il direttore tecnico Alfred Stauder ha convocato in campo maschile Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Davide Graz, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Simone Mocellini, Giovanni Ticco’, Mikael Abram, Elia Barp e Dietmar Noeckler. Fra le donne presenti Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa, Cristina Pittin, Nicole Monsorno e Federica Sanfilippo, la quale continua a dividersi fra biathlon (ha preso parte con buoni risultati alle recenti gare di Ibu Cup in val Ridanna) e sci di fondo, dove ha conseguito piazzamenti soddisfacenti in Coppa Italia a Santa Caterina Valfurva.

Il Tour de Ski inizierà a Val Mustair (Svi) sabato 31 dicembre con una sprint in tecnica libera, seguita domenica 1 gennaio da una 10 km in tecnica classica mass start, e non pursuit come originariamente programmato. Poi si volerà a Oberstdorf (Ger) martedì 3 gennaio da una 10 km in tecnica classica e mercoledì 4 gennaio da una 20 km in tecnica libera, gran chiusura in Val di Fiemme venerdì 6 gennaio con una sprint in tecnica classica, seguita sabato 7 gennaio da una 15 km mass start in tecnica classica e domenica 8 gennaio da una 10 km in tecnica libera che prevede la classica salita all’Alpe del Cermis.