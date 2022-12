Sci di fondo, Federico Pellegrino e Greta Laurent genitori: è nato Alexis

Fioco azzurro in casa Pellegrino. E’ nato oggi intorno alle ore 7 di mattina Alexis, primo figlio della coppia di fondisti azzurri Federico Pellegrino e Greta Laurent. Una nascita arrivata un paio di giorni dopo la splendida vittoria in Coppa del mondo di Davos. Ad annunciarlo sono stati gli stessi genitori sui social: “Ben arrivato tra noi Alexis, sei al nostra gioia più grande”, scrive l’azzurro. “Il presidente Flavio Roda, il Consiglio Federale e tutto il mondo Fisi rivolge i suoi più cari complimenti ai due genitori”, si legge in una nota.