Slalom di Adelboden: Rassat vince e torna leader, Vinatzer 17°

Il francese firma il secondo successo stagionale e riprende il pettorale rosso. Vinatzer chiude 17°, primi punti in Coppa del Mondo per Barbera.

Paco Rassat torna a esultare nello slalom di Adelboden, centrando il secondo successo stagionale e riconquistando il pettorale rosso di leader di specialità. Una vittoria costruita nella seconda manche, dopo una prima frazione complicata chiusa al quarto posto a causa di un errore evidente.

La rimonta vincente di Rassat

Nella discesa decisiva il francese cambia passo, firma il miglior tempo di manche e vola al successo con il crono complessivo di 1’51”22. La sua rimonta costringe i norvegesi Atle Lie McGrath ed Henrik Kristoffersen, che avevano guidato la classifica provvisoria, ad accontentarsi rispettivamente del secondo e terzo posto, staccati di 18 e 20 centesimi.

Classifica corta ai piedi del podio

Ai margini delle prime tre posizioni chiude ancora una volta Lucas Pinheiro Bråthen, quarto a 36 centesimi. Alle sue spalle il veterano austriaco Manuel Feller, quinto a 38 centesimi, precede il finlandese Eduard Hallberg, sesto a 65 centesimi.

Vinatzer rimonta solo in parte

Giornata in chiaroscuro per Alex Vinatzer. Ventesimo dopo la prima manche, il gardenese riesce a recuperare tre posizioni nella seconda, chiudendo 17° a 1”93 dal vincitore.

«Credo di aver fatto bene qualche curva – ha spiegato – ma mi è mancato l’appoggio sull’esterno, soprattutto nei tratti pianeggianti, per spingere meglio. Non è stato un weekend bellissimo, vediamo di fare meglio domenica a Wengen».

Primi punti in carriera per Barbera

Seguono Tobias Kastlunger, 27° a 3”28, e Corrado Barbera, 28° a 4”73, risultato che vale all’azzurro i primi punti in carriera in Coppa del Mondo. Non avevano invece superato la prima manche Matteo Canins, Tommaso Sala e Tommaso Saccardi.

«L’emozione è stata enorme – ha raccontato Barbera – nella seconda manche non sono riuscito ad attaccare come volevo, forse anche per l’impatto della prima volta. Arrivavo da un periodo molto difficile dal punto di vista mentale, ma lo sport ti insegna che tutto può cambiare. Non sono appagato, ma porto a casa questa sensazione».

Le parole di Kastlunger e le classifiche

Soddisfazione parziale anche per Kastlunger: «Tracciato più ritmico, in alcuni passaggi non ero al limite come serviva. La prima manche è stata discreta, nella seconda potevo fare meglio».

Con questo successo, Rassat strappa il simbolo del primato al compagno di squadra Clement Noel, ora ottavo: 340 punti contro 314, con Timon Haugan terzo a quota 285. Vinatzer è tredicesimo con 102 punti.

Nella classifica generale, con Marco Odermatt fermo a 955, Bråthen consolida il secondo posto con 538 punti, mentre McGrath sale al terzo con 478.

Prossima tappa a Wengen

La Coppa del Mondo maschile si sposta ora a Wengen per il tradizionale appuntamento sul Lauberhorn. Tra martedì e giovedì sono in programma le prove in vista della discesa di sabato 17 gennaio, preceduta venerdì dal superG. Domenica, infine, spazio allo slalom.