Sci Alpino

Shiffrin regina di Flachau: vince lo slalom in notturna e allunga in Coppa del Mondo

Franz Monaco
-
Audi FIS Alpine Skiing World Cup Women's Night Slalom Flachau, Austria 13 Jan
Mandatory Credit: Photo by Igor Kupljenik/SPP/Shutterstock (16316749ci) Flachau, Austria, January 13th 2026. First place Mikaela Shiffrin of United States of America, Snow Space Salzburg Princesses celebrate after the final run of the Women's Night Slalom race of the Audi FIS Alpine Skiing World Cup race on the Flachau, Austria. (Photo by Igor Kupljenik/Sports Press Photo) Audi FIS Alpine Skiing World Cup - Women's Night Slalom - Flachau, Austria - 13 Jan 2026

Mikaela Shiffrin domina lo slalom femminile di Flachau e firma la sesta vittoria stagionale nella Coppa del Mondo 2025/2026. Alle sue spalle Moltzan e Truppe, mentre l’Italia trova segnali positivi con Lara Della Mea undicesima e Martina Peterlini in rimonta.

Ancora Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse statunitense conquista lo slalom femminile in notturna di Flachau, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026, fermando il cronometro sull’1’50″52. Per la campionessa americana si tratta della sesta vittoria stagionale, un successo che consolida ulteriormente il suo dominio nella classifica generale.

Alle sue spalle doppietta a stelle e strisce con Paula Moltzan, seconda a 0″41, mentre il terzo gradino del podio va all’austriaca Katharina Truppe (+0″65), protagonista davanti al pubblico di casa.

Podio deciso sul filo dei centesimi

Gara estremamente serrata alle spalle della vincitrice. Truppe precede infatti di appena 2 centesimi la svizzera Camille Rast, quarta a +0″67, seguita da Wendy Holdener e Anna Swenn Larsson. Ottava posizione per Lara Colturi, sempre più protagonista nel circuito.

Italia: Della Mea in crescita, Peterlini in rimonta

In chiave azzurra, la miglior prestazione è quella di Lara Della Mea, che chiude undicesima a +2″79, recuperando otto posizioni rispetto alla prima manche. Segnali incoraggianti anche per Martina Peterlini, capace di risalire dal 20° posto iniziale fino alla 16ª posizione finale (+3″83).

Ordine di arrivo – Slalom femminile Flachau

  1. Mikaela Shiffrin (USA) 1’50″52

  2. Paula Moltzan (USA) +0″41

  3. Katharina Truppe (AUT) +0″65

  4. Camille Rast (SUI) +0″67

  5. Wendy Holdener (SUI) +0″93

  6. Anna Swenn Larsson (SWE) +1″16

  7. Sara Hector (SWE) +1″54

  8. Lara Colturi (ALB) +2″13

  9. Eliane Christen (SUI) +2″21

  10. Katharina Huber (AUT) +2″60

  11. Lara Della Mea (ITA) +2″79

  12. Martina Peterlini (ITA) +3″83

Classifica generale aggiornata – Coppa del Mondo

  1. Mikaela Shiffrin (USA) – 923 punti

  2. Camille Rast (SUI) – 753

  3. Paula Moltzan (USA) – 502

  4. Alice Robinson (NZL) – 489

  5. Julia Scheib (AUT) – 460

  6. Emma Aicher (GER) – 453

  7. Lindsey Vonn (USA) – 450

  8. Sofia Goggia (ITA) – 442

  9. Lara Colturi (ALB) – 434

  10. Sara Hector (SWE) – 408

Italiane
15. Lara Della Mea – 241
18. Laura Pirovano – 213
30. Elena Curtoni – 133
48. Nicol Delago – 80
55. Martina Peterlini – 68
58. Asja Zenere – 63
68. Roberta Melesi – 44
88. Nadia Delago – 19
95. Giulia Valleriani – 13
99. Ilaria Ghisalberti – 12
108. Emilia Mondinelli – 8
108. Sara Thaler – 8
121. Sara Allemand – 5
121. Beatrice Sola – 5
121. Alice Pazzaglia – 5

