Shiffrin regina di Flachau: vince lo slalom in notturna e allunga in Coppa del Mondo

Mikaela Shiffrin domina lo slalom femminile di Flachau e firma la sesta vittoria stagionale nella Coppa del Mondo 2025/2026. Alle sue spalle Moltzan e Truppe, mentre l’Italia trova segnali positivi con Lara Della Mea undicesima e Martina Peterlini in rimonta.
Ancora Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse statunitense conquista lo slalom femminile in notturna di Flachau, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026, fermando il cronometro sull’1’50″52. Per la campionessa americana si tratta della sesta vittoria stagionale, un successo che consolida ulteriormente il suo dominio nella classifica generale.
Alle sue spalle doppietta a stelle e strisce con Paula Moltzan, seconda a 0″41, mentre il terzo gradino del podio va all’austriaca Katharina Truppe (+0″65), protagonista davanti al pubblico di casa.
Podio deciso sul filo dei centesimi
Gara estremamente serrata alle spalle della vincitrice. Truppe precede infatti di appena 2 centesimi la svizzera Camille Rast, quarta a +0″67, seguita da Wendy Holdener e Anna Swenn Larsson. Ottava posizione per Lara Colturi, sempre più protagonista nel circuito.
Italia: Della Mea in crescita, Peterlini in rimonta
In chiave azzurra, la miglior prestazione è quella di Lara Della Mea, che chiude undicesima a +2″79, recuperando otto posizioni rispetto alla prima manche. Segnali incoraggianti anche per Martina Peterlini, capace di risalire dal 20° posto iniziale fino alla 16ª posizione finale (+3″83).
Ordine di arrivo – Slalom femminile Flachau
-
Mikaela Shiffrin (USA) 1’50″52
-
Paula Moltzan (USA) +0″41
-
Katharina Truppe (AUT) +0″65
-
Camille Rast (SUI) +0″67
-
Wendy Holdener (SUI) +0″93
-
Anna Swenn Larsson (SWE) +1″16
-
Sara Hector (SWE) +1″54
-
Lara Colturi (ALB) +2″13
-
Eliane Christen (SUI) +2″21
-
Katharina Huber (AUT) +2″60
-
Lara Della Mea (ITA) +2″79
-
Martina Peterlini (ITA) +3″83
Classifica generale aggiornata – Coppa del Mondo
-
Mikaela Shiffrin (USA) – 923 punti
-
Camille Rast (SUI) – 753
-
Paula Moltzan (USA) – 502
-
Alice Robinson (NZL) – 489
-
Julia Scheib (AUT) – 460
-
Emma Aicher (GER) – 453
-
Lindsey Vonn (USA) – 450
-
Sofia Goggia (ITA) – 442
-
Lara Colturi (ALB) – 434
-
Sara Hector (SWE) – 408
Italiane
15. Lara Della Mea – 241
18. Laura Pirovano – 213
30. Elena Curtoni – 133
48. Nicol Delago – 80
55. Martina Peterlini – 68
58. Asja Zenere – 63
68. Roberta Melesi – 44
88. Nadia Delago – 19
95. Giulia Valleriani – 13
99. Ilaria Ghisalberti – 12
108. Emilia Mondinelli – 8
108. Sara Thaler – 8
121. Sara Allemand – 5
121. Beatrice Sola – 5
121. Alice Pazzaglia – 5