Sci alpino, Goggia operata alla mano: “Discesa St. Moritz? Decido domani”

E’ perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al quale si è sottoposta Sofia Goggia alla Madonnina per ridurre le fratture scomposte alla mano sinistra, in particolare al secondo e terzo metacarpo. Sono state inserite placche e viti a causa dell’infortunio rimediato dall’azzurra durante la discesa femminile di venerdì a St. Moritz, chiusa peraltro al secondo posto dalla bergamasca, che non scioglie ancora i dubbi sulla sua presenza nella seconda discesa di sabato delle ore 10.30: “Mi dispiace per questo contrattempo che non ci voleva. I giorni di prova erano andati molto bene ed ero pronta a puntare alla vittoria, purtroppo il contatto con un blocco di ghiaccio prima della terza porta mi ha provocato un gran dolore, ho capito subito che si trattava di qualcosa di rotto. Comunque guardiamo avanti, sabato deciderò se gareggiare solamente pochi minuti prima del via. Sono molto contenta per Elena Curtoni, le faccio i miei più grandi complimenti per la vittoria”.