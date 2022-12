Sci alpino, gli azzurri di slalom in Val di Fassa: al lavoro dal 26 al 29 dicembre

Sono cinque gli atleti del gruppo di Coppa del mondo di slalom maschile convocati dal direttore tecnico Massimo Carca per una tre giorni di allenamenti sulle piste della Val di Fassa, da lunedì 26 a giovedì 29 dicembre. Gli azzurri presenti sono Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Simon Maurberger e Stefano Gross, ai quali si aggiungerà anche Tommaso Saccardi. Gli atleti saranno seguiti dall’allenatore responsabile Simone Deldio, coadiuvato dai tecnici Stefano Costazza, Fabio Bianco Dolino, Stella Francescato, Luca Vuerich e Luca Valenti. L’appuntamento tra i pali snodati sul massimo circuito è fissato per mercoledì 4 gennaio a Garmisch, in Germania.