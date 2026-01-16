Sci alpino, Franzoni trionfa nel SuperG di Wengen: primo successo in Coppa del Mondo

Giornata storica per lo sci azzurro: Giovanni Franzoni conquista il SuperG di Wengen, valido per la Coppa del Mondo 2025/2026. È la prima vittoria in carriera per il 23enne bresciano.
Prima vittoria in Coppa del Mondo per Franzoni
Il SuperG maschile di Wengen, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026, parla italiano. A firmare l’impresa è Giovanni Franzoni, che centra il primo successo in carriera imponendosi con il tempo di 1’45″19.
Il classe 2001 di Manerba del Garda ha interpretato al meglio la difficile pista svizzera, precedendo di 35 centesimi l’austriaco Stefan Babinsky. Completa il podio lo svizzero Franjo von Allmen, staccato di 37 centesimi.
Podio e big fuori dal podio
Ai piedi del podio chiude il leader della classifica generale e di specialità, Marco Odermatt, quarto a +0″53, davanti all’austriaco Raphael Haaser e allo statunitense Ryan Cochran-Siegle.
Buona prova anche per Mattia Casse, ottavo a +1″01, mentre più indietro Benjamin Alliod, Christof Innerhofer e Florian Schieder, comunque a punti.
Giornata negativa invece per Dominik Paris, costretto al ritiro dopo i problemi alla caviglia accusati già nella prova cronometrata, così come per Guglielmo Bosca e Marco Abruzzese, che non hanno completato la gara.
L’ordine d’arrivo del SuperG di Wengen
-
Giovanni Franzoni (Ita) 1’45″19
-
Stefan Babinsky (Aut) +0″35
-
Franjo von Allmen (Sui) +0″37
-
Marco Odermatt (Sui) +0″53
-
Raphael Haaser (Aut) +0″68
-
Ryan Cochran-Siegle (Usa) +0″83
-
Stefan Rogentin (Sui) +0″91
-
Mattia Casse (Ita) +1″01
-
Adrian Smiseth Sejersted (Nor) +1″07
-
Nils Allegre (Fra) +1″14
-
Benjamin Jacques Alliod (Ita) +2″27
-
Christof Innerhofer (Ita) +2″47
-
Florian Schieder (Ita) +2″69
DNF Dominik Paris (Ita)
DNF Guglielmo Bosca (Ita)
DNF Marco Abruzzese (Ita)
Classifica generale: Odermatt sempre leader
Nonostante il quarto posto, Marco Odermatt resta saldamente al comando della classifica generale di Coppa del Mondo.
Top 10 generale
-
Marco Odermatt (Sui) 1005
-
Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 538
-
Atle Lie McGrath (Nor) 478
-
Marco Schwarz (Aut) 466
-
Henrik Kristoffersen (Nor) 456
-
Loic Meillard (Sui) 453
-
Timon Haugan (Nor) 450
-
Franjo von Allmen (Sui) 379
-
Paco Rassat (Fra) 340
-
Clément Noël (Fra) 314
-
Alex Vinatzer (Ita) 314
Gli italiani in classifica generale
Con la vittoria di Wengen, Franzoni compie un salto importante anche nella generale.
-
15. Giovanni Franzoni 274
-
16. Dominik Paris 265
-
29. Mattia Casse 146
-
30. Florian Schieder 140
-
50. Christof Innerhofer 84
-
59. Guglielmo Bosca 74
-
62. Tommaso Sala 71
-
80. Benjamin Alliod 42
-
89. Luca De Aliprandini 32
-
89. Tobias Kastlunger 32
-
95. Filippo Della Vite 26
-
104. Giovanni Borsotti 20
-
118. Matteo Canins 10
-
119. Nicolò Molteni 8
-
132. Corrado Barbera 3
-
136. Max Perathoner 2