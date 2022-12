Sci alpino, discesa sabato St. Moritz 2022: trionfa Sofia Goggia con la mano rotta e operata

Non ci sono aggettivi per Sofia Goggia, che vince la seconda discesa libera della tappa di coppa del mondo di sci alpino di St. Moritz 2022, quella di sabato mattina in cui è stata gran bagarre per la vittoria in una giornata soleggiata. Con una mano operata e piena di placche e viti, gonfia e assolutamente al limite anche solo per gareggiare, Sofia Goggia riesce a vincere sulle nevi svizzere e scrive un’altra pagina di storia. Vittoria numero 20 in CdM per Sofia, raggiunge Brignone e come a Pechino dimostra di esaltarsi nei momenti più delicati.

LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO AGGIORNATA

LA GARA – E’ Kira Weidle a centrare il miglior tempo tra le prime a scendere in pista, la tedesca però può dettare il passo solo per una manciata di minuti, visto che tocca poi a sua maestà Sofia Goggia con il bib nove. La mano è piena di placche e viti, è gonfia e dolorante, ma la bergamasca è una leonessa e disputa una discesa meravigliosa: inizio in sordina, poi velocissima nella seconda parte e balza così al comando. Esaltante la sua performance, a differenza di quella di Federica Brignone che non brilla affatto ed è ultima rispetto alle prime quindici. A sorpresa è Ilka Stuhec a minacciare maggiormente l’azzurra, piazzandosi al secondo posto e avvicinando davvero il tempo di Goggia, non benissimo invece Michelle Gisin, anche Shiffrin fatica ed è fuori dal podio. Al tv break dopo le 22 la bergamasca è ancora al comando e conquista la vittoria, che non viene scalfita nemmeno da Vlhova (caduta) e Holdener con pettorali alti. Bene anche Elena Curtoni, che dopo la vittoria di ieri centra la top-10, più lontane le altre azzurre, con un pizzico di spavento per Laura Pirovano che cade nel finale e rotola fino al traguardo.

LA CLASSIFICA

Sofia Goggia (ITA) 1:28.85 Ilka Stuhec (SLO) +0.43 Kira Weidle (GER) +0.52 Mikaela Shiffrin (USA) +0.61 Cornelia Huetter (AUT) +0.75 Nina Ortlieb (AUT) +0.81 Mirjam Puchner (AUT) +1.04 Elena Curtoni (ITA) +1.16 Joana Haehlen (SUI) +1.29 Jasmine Flury (SUI) +1.32

17. Laura Pirovano (ITA) +1.58

26. Nadia Delago (ITA) +1.95

28. Nicol Delago (ITA) +2.03

33. Marta Bassino (ITA) +2.28

35. Federica Brignone (ITA) +2.33

39. Roberta Melesi (ITA) +2.66

DNF Karoline Pichler (ITA)