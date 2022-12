Sci alpino, Beaver Creek: ultima prova cronometrata, Mayer davanti a tutti. Casse nella top ten

Si è effettuata quest’oggi una prova cronometrata sulla Bird’s of Prey di Beaver Creek, è stato Matthias Mayer ad effettuare il miglior tempo con 1’40″44 davanti al compagno di squadra Vincent Kriechmayr. Terzo il canadese James Crawford, a 32 centesimi dal leader di giornata, quarti in ex aequo Adrian Sjersted e Ryan Cochran-Siegle. Sesta posizione invece per Marco Odermatt e settimo l’austriaco Daniel Hemetsberger. Ottavo e primo degli italiani un buon Mattia Casse, a 80 centesimi di distacco. Niels Hintermann e Henrik Von Appen hanno invece chiuso la top ten. Oltre il quarantesimo posto gli italiani Pietro Zazzi, Guglielmo Bosca, Giovanni Franzoni, Matteo Franzoso, Emanuele Buzzi e Nicolò Molteni. Spazio ora alla prima discesa, programmata per domani 2 dicembre a partire dalle ore 18.15 italiane.