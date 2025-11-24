Da giovedì 27 novembre spazio alla Coppa del Mondo in tutte le discipline: l’alpino si concentra negli USA, mentre fondo, salto, combinata e biathlon animano un weekend fitto tra Ruka, Falun e Oestersund.

Una settimana intensa attende gli sport invernali, con tutte le principali discipline impegnate tra Europa e Stati Uniti. Lo sci alpino torna protagonista a Copper Mountain, mentre fondo, biathlon, salto con gli sci e combinata nordica entrano nel vivo con le prime tappe della stagione. In programma anche competizioni di snowboard, freestyle, skeleton e bob, per un calendario estremamente fitto.

Sci alpino: quattro giorni a Copper Mountain

Copper Mountain diventa il cuore pulsante della Coppa del Mondo.

Giovedì si parte con il superG maschile, seguito da due giganti (venerdì uomini e sabato donne) e dal primo slalom femminile di domenica. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Rai ed Eurosport.

27/11 – SG maschile – ore 19.00 – Rai Due / Eurosport

28/11 – GS maschile – ore 18.00 e 21.00 – Raisport / Eurosport

29/11 – GS femminile – ore 18.00 e 21.00 – Raisport / Eurosport

30/11 – SL femminile – ore 18.00 e 21.00 – Raisport / Eurosport

Sci di fondo: subito Ruka e le FIS italiane

A Ruka (Finlandia) parte la stagione con le 10 km a tecnica classica e le sprint TC, mentre a Santa Caterina Valfurva sono in programma tre giorni di gare FIS.

Tra gli appuntamenti principali:

28/11 – 10 km TC femminile e maschile – Ruka

29/11 – Sprint TC – qualificazioni 08:55, finali 11:25

30/11 – 20 km TL maschile e femminile

Salto con gli sci: Falun al centro della scena

La Svezia ospita una lunga serie di gare per uomini e donne tra trampolini HS105, HS134 e HS142, con qualificazioni e finali distribuite lungo tutta la settimana.

Tra i momenti chiave:

26/11 – HS105 maschile – Falun

27/11 – HS134 maschile – Falun

30/11 – HS142 maschile e HS134 femminile

Combinata nordica: tre giorni a Ruka

La Coppa del Mondo riparte con tre formati diversi:

27/11 – PCR maschile

28/11 – Compact Individual HS142/7.5 km

29/11 – Gundersen HS142/10 km

30/11 – Mass Start HS142/10 km

Biathlon: le staffette aprono la stagione a Oestersund

La Coppa del Mondo riparte da Oestersund (Svezia), dove sono in programma:

29/11 – Staffetta femminile – 13.30

29/11 – Staffetta maschile – 16.20

30/11 – Staffetta singola mista – 14.15

30/11 – Staffetta mista – 16.30

Snowboard e freestyle: occhi su Secret Garden

La località cinese ospita le gare di Big Air per Coppa del Mondo sia snowboard che freestyle.

Live su Discovery+.

27/11 – Qualificazioni BA

29–30/11 – Finali BA

Skeleton e bob: doppie sedi tra Igls e Lillehammer

Skeleton e bob si dividono tra Igls (Austria) e Lillehammer (Norvegia) con World Cup e Coppa Europa.

World Cup skeleton – Igls:

28/11 – uomini 09.00 – donne 13.00 – mixed team 18.00

World Cup bob – Igls: