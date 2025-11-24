Settimana ricchissima di sport invernali: via a fondo, biathlon, combinata nordica. A Copper Mountain tutto lo sci alpino
Da giovedì 27 novembre spazio alla Coppa del Mondo in tutte le discipline: l’alpino si concentra negli USA, mentre fondo, salto, combinata e biathlon animano un weekend fitto tra Ruka, Falun e Oestersund.
Una settimana intensa attende gli sport invernali, con tutte le principali discipline impegnate tra Europa e Stati Uniti. Lo sci alpino torna protagonista a Copper Mountain, mentre fondo, biathlon, salto con gli sci e combinata nordica entrano nel vivo con le prime tappe della stagione. In programma anche competizioni di snowboard, freestyle, skeleton e bob, per un calendario estremamente fitto.
Sci alpino: quattro giorni a Copper Mountain
Copper Mountain diventa il cuore pulsante della Coppa del Mondo.
Giovedì si parte con il superG maschile, seguito da due giganti (venerdì uomini e sabato donne) e dal primo slalom femminile di domenica. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Rai ed Eurosport.
27/11 – SG maschile – ore 19.00 – Rai Due / Eurosport
28/11 – GS maschile – ore 18.00 e 21.00 – Raisport / Eurosport
29/11 – GS femminile – ore 18.00 e 21.00 – Raisport / Eurosport
30/11 – SL femminile – ore 18.00 e 21.00 – Raisport / Eurosport
Sci di fondo: subito Ruka e le FIS italiane
A Ruka (Finlandia) parte la stagione con le 10 km a tecnica classica e le sprint TC, mentre a Santa Caterina Valfurva sono in programma tre giorni di gare FIS.
Tra gli appuntamenti principali:
28/11 – 10 km TC femminile e maschile – Ruka
29/11 – Sprint TC – qualificazioni 08:55, finali 11:25
30/11 – 20 km TL maschile e femminile
Salto con gli sci: Falun al centro della scena
La Svezia ospita una lunga serie di gare per uomini e donne tra trampolini HS105, HS134 e HS142, con qualificazioni e finali distribuite lungo tutta la settimana.
Tra i momenti chiave:
26/11 – HS105 maschile – Falun
27/11 – HS134 maschile – Falun
30/11 – HS142 maschile e HS134 femminile
Combinata nordica: tre giorni a Ruka
La Coppa del Mondo riparte con tre formati diversi:
27/11 – PCR maschile
28/11 – Compact Individual HS142/7.5 km
29/11 – Gundersen HS142/10 km
30/11 – Mass Start HS142/10 km
Biathlon: le staffette aprono la stagione a Oestersund
La Coppa del Mondo riparte da Oestersund (Svezia), dove sono in programma:
29/11 – Staffetta femminile – 13.30
29/11 – Staffetta maschile – 16.20
30/11 – Staffetta singola mista – 14.15
30/11 – Staffetta mista – 16.30
Snowboard e freestyle: occhi su Secret Garden
La località cinese ospita le gare di Big Air per Coppa del Mondo sia snowboard che freestyle.
Live su Discovery+.
27/11 – Qualificazioni BA
29–30/11 – Finali BA
Skeleton e bob: doppie sedi tra Igls e Lillehammer
Skeleton e bob si dividono tra Igls (Austria) e Lillehammer (Norvegia) con World Cup e Coppa Europa.
World Cup skeleton – Igls:
28/11 – uomini 09.00 – donne 13.00 – mixed team 18.00
World Cup bob – Igls:
29/11 – bob a due maschile – 09.15
29/11 – monobob femminile – 13.15
30/11 – bob a quattro maschile – 13.00
30/11 – bob a due femminile – 09.00