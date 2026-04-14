FISI, Federica Brignone atleta dell’anno: “Percorso duro, ma grande orgoglio”

La campionessa azzurra premiata per acclamazione al Media Day della FISI al Teatro Armani dopo le due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina. Brignone: “Tanto lavoro per tornare in pista”.

Riconoscimento unanime per Federica Brignone, premiata come atleta dell’anno durante il Media Day della FISI al Teatro Armani. La scelta è arrivata per acclamazione, in deroga alla consueta votazione online riservata ai tifosi, a testimonianza del valore delle due medaglie d’oro conquistate alle Olimpiadi di Milano Cortina.

La sciatrice valdostana ha poi parlato delle difficoltà affrontate e del percorso che l’attende per il pieno recupero fisico, sottolineando la complessità dei mesi trascorsi.

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“Un percorso difficile, c’è grande orgoglio”

Brignone ha raccontato le sensazioni legate ai successi olimpici, ottenuti nonostante condizioni fisiche non ideali: “Il mio è stato un percorso duro, difficile e terribile e più guardo le immagini dei Giochi e più mi chiedo come ho fatto. C’è grande orgoglio.”

Parole che evidenziano il peso delle difficoltà superate per raggiungere un risultato di grande prestigio a livello internazionale.

Recupero in corso, senza tempi definiti

La campionessa ha poi fatto il punto sul lavoro necessario per tornare a competere ai massimi livelli: “Ho tanto lavoro da fare per tornare in pista e per la mia salute. Devo dare continuità alla fisioterapia anche se gli impegni sono tanti. Vivrò ancora giorno per giorno: è brutto non avere programmi precisi, ma almeno questa volta non ho le stampelle e cammino da sola.”

Un percorso di recupero ancora lungo, ma con segnali di miglioramento che lasciano intravedere progressi incoraggianti.