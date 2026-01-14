Coppa Europa, Allemand trionfa a Pass Thurn: primo successo in carriera, Thaler sfiora il podio

La discesa sulla Resterhöhe regala all’Italia una vittoria pesante: Sara Allemand centra il primo successo nel circuito continentale davanti alle austriache Schilcher e Zegg. Ottima prova di squadra con Sara Thaler quarta e quattro azzurre nella top 15

Il primo successo di Sara Allemand

Prezioso successo per Sara Allemand e ottima prova complessiva della squadra azzurra nella discesa che ha aperto la due giorni di Coppa Europa a Pass Thurn, in Austria.

Sulla pista Resterhöhe, la venticinquenne piemontese ha conquistato il primo successo in carriera nel circuito continentale, coronando una crescita costante dopo i tre podi della passata stagione, tutti ottenuti in superG (due terzi posti e un secondo).

La portacolori del Centro Sportivo Carabinieri ha fermato il cronometro su 1’34″06, precedendo di 9 e 61 centesimi le austriache Anna Schilcher e Leonie Zegg, che hanno completato il podio di giornata.

Thaler quarta per sei centesimi, bene Ghisalberti

Ai piedi del podio si piazza Sara Thaler, quarta a 0″67, a soli sei centesimi dalla terza posizione. Un risultato che conferma l’ottimo momento della velocista azzurra, protagonista di una prova solida e incisiva.

Molto positiva anche la gara di Ilaria Ghisalberti, ottava a 1″16, mentre alle sue spalle arrivano altri buoni piazzamenti per la squadra italiana.

Buona profondità azzurra in zona punti

Nella top 15 entra anche Giulia Albano, quindicesima a 1″51, seguita da Vicky Bernardi (20ª a 1″73) e Ludovica Righi (21ª a 1″79).

In zona punti anche Sofia Amigoni (+1″85) e Federica Lani (+2″01), mentre Carlotta De Leonardis chiude appena fuori dalle trenta (+2″50).

Non hanno completato la prova Cristina Trabucchi e Ivy Schölzhorn.

Classifiche: Allemand e Thaler in lotta nella specialità

Dopo le tre gare disputate, Schilcher guida la classifica di discesa con 260 punti, davanti a Zegg (172), Thaler (146) e Allemand (136).

Nella classifica generale di Coppa Europa resta al comando Alice Pazzaglia con 380 punti, seguita da Laura Steinmair (312) e Ambra Pomarè (279).

Si replica domani

La tappa di Pass Thurn si completerà giovedì con una seconda discesa, che offrirà un’altra importante occasione di confronto in chiave classifica.