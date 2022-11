Odermatt domina e vince il Super-G a Lake Louis nella tappa canadese di Coppa del Mondo maschile 2022/2023. Il fuoriclasse elvetico conquista la vittoria davanti a Kilde, in ritardo di 37 centesimi, e agli austriaci Mayer e Kriechmayr, a 78 e 86 centesimi dalla vetta. Buona giornata per i colori azzurri con uno splendido Guglielmo Bosca che nelle ultime discese riesce a piazzarsi 11° a 1.46 dal leader. Per quanto riguarda gli altri italiani ok Paris e Innerhofer 18° e 24° a quasi 2 secondi, squalificato Franzoni e Casse chiude in 27^.

Qui di seguito la classifica generale

1. Odermatt 260

2. Kilde 180

3. Hemetsberger 116

4. Mayer 110

5. Kranjec 80

6. Kriechmayr 78

7. Bailet 61

8. Kristoffersen 60

9. Clarey 55

10. Braathen 50

ITALIANI

29. Bosca 24

35. Innerhofer 20

46. Paris 13