Speed skating, Europei di Tomaszow Mazowiecki: Italia da record con cinque medaglie

Argento per Francesca Lollobrigida nella mass start e bronzo per Andrea Giovannini tra gli uomini. Il bottino complessivo sale a cinque podi, miglior risultato di sempre per l’Italia.

Si è chiusa a Tomaszow Mazowiecki, in Polonia, la quinta edizione dei Campionati Europei di speed skating su distanze singole e per l’Italia il bilancio è storico. La spedizione azzurra archivia la rassegna continentale con cinque medaglie complessive, nuovo primato che migliora il record di quattro stabilito a Kolomna nel 2018.

Lollobrigida d’argento nella mass start

L’ultima giornata ha regalato due podi all’Italia. Francesca Lollobrigida (Centro Sportivo Aeronautica) ha conquistato la medaglia d’argento nella mass start femminile, al termine di una gara decisa solo al photofinish. L’azzurra è stata superata per un’incollatura dalla danese Sofia Prosvirnova Thorup, mentre il bronzo è andato alla belga Fran Vanhoutte. Nella stessa prova Emily Tormen (Fiamme Oro) ha chiuso al quindicesimo posto.

Giovannini sul podio nella prova maschile

Nella mass start maschile è arrivato anche il bronzo di Andrea Giovannini (Fiamme Gialle). Il trentaduenne trentino ha chiuso alle spalle del belga Bart Swings e dell’olandese Bart Hoolwerf. Buona anche la prestazione di Riccardo Lorello (Centro Sportivo Esercito), ottavo al traguardo dopo aver svolto un lavoro prezioso per mantenere alto il ritmo nelle fasi decisive della gara.

Top ten e piazzamenti di valore

Nei 500 metri maschili Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle) ha centrato un piazzamento tra i migliori dieci, chiudendo settimo in 35”454. Dodicesima posizione per David Bosa (Fiamme Oro) con il tempo di 35”811.

Nei 1.500 metri maschili Daniele Di Stefano (Fiamme Oro) si è classificato ottavo in 1’47”516, mentre Francesco Betti (Fiamme Oro) ha terminato quattordicesimo in 1’48”693.

Sui 1.000 metri femminili Maybritt Vigl (Carabinieri) ha chiuso dodicesima in 1’19”358, precedendo Serena Pergher (Fiamme Oro), quindicesima in 1’20”619.

Un Europeo da incorniciare

Le due medaglie conquistate nell’ultima giornata si aggiungono all’oro del Team Pursuit maschile ottenuto venerdì e all’argento e al bronzo vinti sabato nei 5.000 metri maschili da Riccardo Lorello e Davide Ghiotto (Fiamme Gialle). Un bottino complessivo che certifica la crescita del movimento azzurro a livello continentale.

Verso la Coppa del Mondo

Archiviati gli Europei, l’attenzione si sposta ora sulla Coppa del Mondo. La quinta e ultima tappa del circuito è in programma a Inzell, in Germania, nel weekend del 23, 24 e 25 gennaio.