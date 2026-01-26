Speed skating, Coppa del Mondo Inzell: Giovannini terzo nella Mass Start e secondo nella classifica finale

Si chiude in Germania la stagione di Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga: Andrea Giovannini sale ancora sul podio nella Mass Start e chiude secondo nella classifica di specialità. Buoni riscontri anche per gli altri azzurri impegnati tra Division A e B.

Coppa del Mondo di speed skating: Inzell chiude la stagione

Si è conclusa sul ghiaccio della Max Aicher Arena di Inzell, in Germania, la quinta e ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga. L’evento ha messo in archivio il massimo circuito internazionale con una giornata ricca di gare, tra 500 metri, Mass Start e Team Sprint, suddivise come da regolamento tra Division A e Division B.

La tappa bavarese ha rappresentato l’atto finale di una stagione intensa, utile anche per definire le classifiche di specialità e fare un bilancio complessivo del rendimento degli atleti in vista dei prossimi grandi appuntamenti internazionali.

Giovannini ancora protagonista: podio e secondo posto finale

La copertina azzurra di giornata è tutta per Andrea Giovannini, che conquista il terzo posto nella Mass Start maschile. Il trentaduenne trentino delle Fiamme Gialle ha saputo gestire con grande esperienza una gara tattica e movimentata, risalendo posizioni nell’ultimo giro alle spalle della fuga vincente del ceco Metodej Jilek.

Per Giovannini si tratta del terzo podio individuale stagionale e del sedicesimo in carriera in Coppa del Mondo, numeri che certificano ancora una volta la sua straordinaria continuità ad altissimo livello.

Grazie al piazzamento di Inzell, l’azzurro chiude la classifica di specialità della Mass Start al secondo posto, a soli 4 punti dall’olandese Jorrit Bergsma, confermandosi come uno dei riferimenti mondiali della disciplina.

I risultati degli italiani: Division A

Buone indicazioni anche dagli altri azzurri impegnati nella giornata conclusiva.

Nei 500 metri femminili, Serena Pergher (Fiamme Oro) firma il 12° tempo in 38″08, risultato che le consente di chiudere ottava nella classifica finale di specialità.

Nella Mass Start femminile, Linda Rossi (Fiamme Azzurre) termina la propria prova in decima posizione, portando a casa un risultato solido in un contesto altamente competitivo.

Division B: segnali positivi per i velocisti

In Division B, spazio ai velocisti impegnati nei 500 metri maschili.

Maybritt Vigl (Centro Sportivo Carabinieri) ottiene un buon quarto posto con il tempo di 38″50, restando a ridosso della zona promozione.

Più attardato invece David Bosa (Fiamme Oro), che chiude la propria gara in 14ª posizione con un crono di 35″43.

Non ha preso parte alla seconda sessione dei 500 metri Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle), assente a causa di un’indisposizione.

Bilancio azzurro e sguardo al futuro

La tappa di Inzell chiude una stagione di Coppa del Mondo positiva per la squadra italiana, impreziosita dalla costante presenza di Andrea Giovannini nelle posizioni di vertice e da segnali incoraggianti anche nei settori femminile e velocità.

Ora lo sguardo è rivolto ai prossimi appuntamenti internazionali, con l’obiettivo di confermare quanto di buono mostrato sul ghiaccio in questa lunga annata.