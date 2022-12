Pista lunga, Coppa del Mondo Calgary: otto azzurri in Canada

A Calgary, in Canada, è tutto pronto per le due tappe della Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità su pista lunga. Sul ghiaccio dell’Olympic Oval occhi puntati sugli azzurri guidati dal direttore tecnico Maurizio Marchetto, coadiuvato dall’allenatore Matteo Anesi e dal fisioterapista Gabriele Zazzarini. Dopo gli incoraggianti risultati ottenuti a Stavanger ed Heerenveen, la Nazionale tricolore tornerà in pista con otto atleti: Laura Peveri (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Noale Ice), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.P. Pinè) e Alessio Trentini (V.G. Pergine). Fari puntati in particolare in casa azzurra sulle prove di Mass Start, sui 5000 metri e sulla prova del Team Pursuit.

Ottimista Marchetto: “Qui a Calgary la concorrenza è particolarmente nutrita ed agguerrita perché, con un ghiaccio così veloce, tutti portano gli atleti a disposizione per cercare di fare i tempi per le qualificazioni ai Mondiali. Dopo i buonissimi risultati delle prime due tappe europee qui a Calgary cerchiamo conferme nella speranza di esserci riusciti ad ambientare al meglio su una pista che, per via della sua alta velocità, necessita di una grande coordinazione. Più nello specifico, credo che se Ghiotto riuscirà ad esprimersi bene tecnicamente potrà confermarsi sui suoi livelli nei 5000 metri”, ha detto il dt azzurro che poi ha aggiunto: “Ci sono speranze importanti anche per la Mass Start dove Giovannini ha dimostrato di avere un ottimo sprint e dove Di Stefano si è ben comportato. Anche al femminile Peveri sono certo che farà una grande gara. Trentini entra nel gruppo A dei 1500 e può farlo con credenziali importanti. Per il resto è giusto non chiedere troppo né ai più giovani e neppure al Team Pursuit, con pattinatori che qui in Canada gareggeranno insieme soltanto per la seconda volta. Sarebbe importante ad ogni modo nella gara a squadre riuscire a difendere la posizione per la qualificazione ai Mondiali”, spiega Marchetto.