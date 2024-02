Pattinaggio velocità, Mondiali singole distanze: Davide Ghiotto argento sui 5000 metri

Davide Ghiotto ha conquistato la medaglia d’argento nei 5000 metri ai Mondiali 2024 su singole distanze di pattinaggio velocità. Sul ghiaccio dell’Olympic Oval di Calgary il trentenne vicentino, ha chiuso la sua prova con il tempo di 6’08″61 venendo battuto solo dal fuoriclasse olandese Patrick Roest che è stato capace di firmare il crono di 6’07″28. Per Ghiotto si tratta di una conferma, visto che anche lo scorso anno era stato secondo sempre alle spalle del fuoriclasse orange. In Canada il podio è completato dal norvegese Sander Eitrem in 6’08″00.

In casa Italia si registra anche il sesto posto di Michele Malfatti in 6’14″74, ma tutti gli applausi sono ovviamente per Ghiotto che si conferma ai massimi livelli dopo aver vinto in questa stagione la Coppa del Mondo su lunghe distanze. Quella odierna è la terza medaglia ai Mondiali su singole distanze visto che lo scorso anno a Heerenveen oltre all’argento sui 5000 metri era arrivato anche l’oro sui 10000 metri. Proprio sulla lunga distanza Ghiotto proverà a confermarsi nella giornata di domenica, mentre sabato è il turno della mass start in cui l’Italia punta forte su Andrea Giovannini.