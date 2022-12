Pattinaggio, CDM pista lunga: in Canada il via alla terza tappa

La Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga si trasferirà in Canada, dove andranno in scena la terza e la quarta tappa della stagione, le competizioni si terranno all’Olympic Oval di Calgary. Il team italiano sarà composto da otto atleti, il direttore tecnico azzurro, Maurizio Marchetto, l’allenatore Matteo Anesi e il fisioterapista Gabriele Zazzarini. Marchetta ha selezionato per la competizione Laura Peveri (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Noale Ice), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.P. Pinè) e Alessio Trentini (V.G. Pergine).