Pattinaggio artistico, NHK Trophy: Rizzo quinto nel singolo

by Vanni Gibertini

Matteo Rizzo - Foto Diego Barbieri

Giornata di liberi allo Yoyogi National Gymnasium di Tokyo per il NHK Trophy , quarta tappa del Grand Prix ISU 2021 di pattinaggio artistico.

Nella competizione delle coppie d’artistico i risultati del libero hanno ricalcato esattamente quelli dello short program sancendo l’affermazione dei campioni del mondo Anastasia Mishina e Aleksandr Galliamov davanti ai connazionali Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov. Troppe le imprecisioni per Tarasova/Morozov nel corso della loro esibizione, a partire dalla combinazione di salti che Vladimir ha mancato quasi per intero, cui si sono aggiunte i due atterraggi con appoggio del secondo piede sui due salti lanciati. Medaglia di bronzo per la coppia locale Riku Miura/Ryichi Kihara, che stabilendo il loro primato personale hanno conquistato il gradino più basso del podio nella competizione di casa, lasciandosi andare a scene di giubilo nel “kiss and cry corner”, la zona nella quale gli atleti attendono il responso dei giudici.

Andamento simile anche per la gara di danza su ghiaccio nella quale il podio provvisorio del programma corto è stato confermato. La vittoria è quindi andata anche qui ai campioni del mondo dello scorso marzo a Stoccolma, ovvero i russi Victoria Sinistina e Nikita Katsalapov. Vicinissimi a loro gli statunitensi Madison Chock ed Evans Bates, che hanno totalizzato quasi lo stesso punteggio dei russi per gli elementi tecnici eseguiti, ma hanno pagato una malaugurata caduta di Evans in un passaggio di transizione all’inizio del programma oltre ad una votazione per i componenti del programma più bassa di quella dei russi, che sono riusciti ad ottenere dieci ‘10’ dai giudici. Terzo posto per la coppia britannica composta da Lilah Fear e Lewis Gibson, che aveva compromesso la propria campagna nel Grand Prix con un deludente settimo posto a Skate Canada. La loro interpretazione della colonna sonora di “Re Leone” è valsa loro la medaglia di bronzo nonostante un evidente errore di Lewis sui twizzles ad inizio programma.

Vittoria con ampio margine nel singolo donne per la giapponese Kaori Sakamoto, seguita a distanza dalla connazionale Mana Kawabe che è riuscita a mantenere il vantaggio accumulato nello short program sulla coreana Young You nonostante la caduta sul tentativo di triplo axel che è stato valutato come doppio e quindi è costato alla nipponica parecchi punti. You ha subito tre penalizzazioni da parte della giuria per rotazioni non completate su salti tripli, compreso il triplo axel sul quale anche lei è caduta. Si interrompe quindi la striscia di vittorie russe nel Grand Prix in questa specialità, striscia che durava dall’inizio del 2019 e che è stata spezzata dal ritiro per infortunio durante il riscaldamento dello short program della quindicenne Daria Usacheva, unica rappresentante della Russia in gara dopo la rinuncia della vigilia di Alexandra Trusova.

Medaglia d’oro al Giappone anche nel singolo maschile, nel quale Shoma Uno ha siglato la sua vittoria con un ottimo programma libero. Quattro quadrupli presentati dal nipponico sui cinque programmati e ben cinque elementi superiori ai 10 punti. Secondo posto per lo statunitense Vincent Zhou, che dopo la vittoria a Skate America con questo risultato si assicura il lasciapassare per le Finali

di Osaka. Anche lui aveva in programma cinque salti quadrupli, ma dopo aver mancato il quadruplo lutz in avvio si è disunito ed ha pattinato molto al di sotto delle sue possibilità. Terzo posto per il coreano Junhwah Cha, che a differenza di quanto accaduto la settimana scorsa a Torino è riuscito a confermare il bel risultato dello short program torna sul podio del Grand Prix per la prima volta dopo il bronzo conquistato nelle Finali del 2018 a Vancouver. Quinto posto finale per Matteo Rizzo, che ha recuperato una posizione in graduatoria dopo la prestazione deludente di venerdì realizzando il terzo libero totale grazie al quadruplo toeloop in avvio e a due bellissimi tripli axel nella seconda metà del programma.

Il prossimo fine settimana il Grand Prix tornerà in Europa per la quinta e penultima tappa che si terrà a Grenoble dove andranno in scena gli Internationaux de France. Come di consueto le gare si disputeranno venerdì e sabato, mentre domenica si terrà il gala d’esibizione. Venerdì 19 novembre si inizierà alle ore 13 con il singolo donne, seguito alle 15 dalla danza ritmica; alle 16.45 sarà la volta del singolo maschile e alle 18.45 si chiuderà con le coppie d’artistico.

LE CLASSIFINE COMPLETE

Coppie d’artistico

1 Anastasia MISHINA/Aleksandr GALLIAMOV (RUS) 227,28

2 Evgenia TARASOVA/Vladimir MOROZOV (RUS) 213,27

3 Riku MIURA/Ryuichi KIHARA (JPN) 209,42

4 Ashley CAIN-GRIBBLE/Timothy LEDUC (USA) 202,79

5 Audrey LU/Misha MITROFANOV (USA) 190,03

6 Evelyn WALSH/Trennt MICHAUD (CAN) 167,98

7 Minerva Fabienne HAS/Nolan SEEGERT (GER) 161,89

Danza

1 Victoria SINITSINA/Nikita KATSALAPOV (RUS) 215,44

2 Madison CHOCK/Evan BATES (USA) 210,78

3 Lilah FEAR/Lewis GIBSON (GBR) 191,91

4 Sara HURTADO/Kirill KHALIAVIN (ESP) 188,09

5 Marjorie LAJOIE/Zachary LAGHA (CAN) 187,38

6 Kana MURAMOTO/Daisuke TAKAHASHI (JPN) 179,50

7 Misato KOMATSUBAR/Tim KOLETO (JPN) 172,20

8 Alexandra NAZAROVA/Maxim NIKITIN (UKR) 165,38

9 Sofia SHEVCHENKO/Igor EREMENKO (RUS) 160,13

Singolo donne

1 Kaori SAKAMOTO JPN 223,34

2 Mana KAWABE JPN 205,44

3 Young YOU KOR 203,60

4 Alysa LIU USA 202,90

5 Eunsoo LIM KOR 186,68

6 Rino MATSUIKE JPN 186,17

7 Amber GLENN USA 175,83

8 Nicole SCHOTT GER 172,37

9 Seoyeong WI KOR 170,54

Singolo uomini

1 Shoma UNO JPN 290,15

2 Vincent ZHOU USA 260,69

3 Junhwan CHA KOR 259,60

4 Makar IGNATOV RUS 257,20

5 Matteo RIZZO ITA 255,84

6 Alexander SAMARIN RUS 255,65

7 Sota YAMAMOTO JPN 238,90

8 Kao MIURA JPN 232,89

9 Tomoki HIWATASHI USA 217,08

# Nam NGUYEN CAN 208,39

# Camden PULKINEN USA 193,18