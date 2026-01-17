Europei di pattinaggio, Gutmann sul podio: bronzo storico a Sheffield

L’Italia torna sul podio dell’artistico femminile agli Europei di pattinaggio di figura: a Sheffield Lara Naki Gutmann conquista una splendida medaglia di bronzo, coronando una prova di squadra di altissimo livello.

Gutmann regala all’Italia il bronzo europeo

Alla Utilita Arena di Sheffield, si è conclusa la gara di artistico femminile dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio di figura, con un risultato di grande prestigio per i colori azzurri. Lara Naki Gutmann ha conquistato la medaglia di bronzo, chiudendo con il punteggio complessivo di 186.87.

Davanti alla 23enne trentina soltanto l’estone Niina Petronkina, oro con 216.14, e la belga Lona Hendrickx, argento a 191.26. Gutmann ha invece avuto la meglio su Nina Pinzarrone, quarta con 185.40, e sulla georgiana Anastasiia Gubanova, quinta a 184.36, al termine di una gara estremamente combattuta.

Gara apertissima dopo il corto

Il programma corto, disputato mercoledì 14 gennaio, aveva lasciato tutto in bilico. Anna Pezzetta era terza con 64.85, Gutmann quarta con 63.75 e Sarina Joos settima con 58.90, in una classifica cortissima alle spalle di Petronkina.

Nel libero, Gutmann è riuscita a trovare la combinazione giusta tra solidità tecnica ed espressività, compiendo il sorpasso decisivo e assicurandosi il posto sul podio continentale.

Un bronzo che entra nella storia azzurra

Con questo risultato, Lara Naki Gutmann diventa la quarta pattinatrice italiana di sempre a salire sul podio europeo nell’artistico femminile.

Prima di lei solo Rita Trapanese (bronzo nel 1971, argento nel 1972), Susanna Driano (bronzo nel 1977 e nel 1980) e la leggendaria Carolina Kostner, protagonista assoluta con undici podi europei tra il 2006 e il 2018, di cui cinque titoli.

Italia protagonista: tre azzurre nella top 8

La prova della squadra italiana è stata complessivamente molto positiva. Sarina Joos ha confermato il piazzamento del 2024, chiudendo sesta con 180.84, mentre Anna Pezzetta ha concluso ottava a 177.14.

Un risultato storico per il movimento azzurro, che per la prima volta piazza tre pattinatrici nella top 8 agli Europei di pattinaggio di figura.

Programma: sabato il gran finale

La rassegna continentale si avvia verso la conclusione. Sabato 17 gennaio sono in programma le ultime due gare: