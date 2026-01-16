Europei di pattinaggio 2026, bene gli azzurri a Sheffield: Rizzo quarto nello short, Ghilardi/Ambrosini sesti tra le coppie

Alla Utilita Arena di Sheffield si è aperta l’edizione 2026 dei Campionati Europei di pattinaggio di figura. Prime gare concluse tra coppie di artistico e short program maschile, con segnali positivi per l’Italia.
Alla Utilita Arena di Sheffield, in Gran Bretagna, si è completata la prima gara dei Campionati Europei di pattinaggio di figura 2026. A scendere sul ghiaccio sono state le coppie di artistico, con due binomi italiani protagonisti.
Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) hanno chiuso la competizione in sesta posizione con un punteggio complessivo di 174.31, riuscendo a recuperare una posizione rispetto a quanto ottenuto nel programma corto.
Più indietro Irma Caldara e Riccardo Maglio (C.S. Aeronautica / Cus Torino), che hanno concluso la loro prova al tredicesimo posto con 153.62 punti.
Artistico maschile: Rizzo guida gli azzurri nello short program
Nella giornata di giovedì 15 gennaio è iniziata anche la competizione dell’artistico maschile, con lo svolgimento dello short program.
Il migliore degli azzurri è stato Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), autore del quarto punteggio con 88.00, risultato che rappresenta anche il suo primato stagionale. Subito alle sue spalle Daniel Grassl (Fiamme Oro), quinto con 84.82.
Completa il quadro italiano Nikolaj Memola (Fiamme Oro), che ha ottenuto il decimo punteggio con 77.77.
Classifica provvisoria: Egadze davanti ai fratelli Selevko
Dopo lo short program maschile, la classifica provvisoria vede al comando il georgiano Nika Egadze con 91.28 punti. Alle sue spalle i fratelli estoni Aleksandr Selevko (88.71) e Mikhail Selevko (88.28), che completano il podio parziale.
Il programma di oggi: danza e finali femminili
Il programma degli Europei di Sheffield prosegue oggi, venerdì 16 gennaio, con appuntamenti di grande interesse anche per l’Italia.
Alle 13:30 è in programma la Rhythm Dance, che vedrà impegnate le coppie azzurre Charléne Guignard / Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) e Victoria Manni / Carlo Röthlisberger (Icelab).
In serata, alle 19:00, saranno invece assegnate le medaglie dell’artistico femminile. Dopo lo short program disputato giovedì, l’Italia si presenta con Anna Pezzetta (Fiamme Oro) in terza posizione, Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) quarta e Sarina Joos (Ice Club Torino) settima, alimentando aspettative concrete in vista del programma libero.