Europei di Pattinaggio di Figura 2026: ecco la coppia al comando

Ai Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026 si è disputata la rhythm dance, segmento inaugurale della competizione per la danza sul ghiaccio. Tra le coppie in gara gli azzurri Charlén Guignard e Marco Fabbri hanno centrato un risultato importante, conquistando il terzo posto con una performance tecnicamente convincente piazzandosi subito dietro i britannici Lilah Fear e Lewis Gibson secondi di apnea novanta centesimi di punto.

La prova degli italiani ha fornito segnali positivi dopo un autunno più che complicato, e li lascia in piena lotta per una finalissima competitiva in un altro grande segmento come quello della free dance.

Prestazione solida degli Azzurri e situazione di classifica

Guidati dall’allenatrice Barbara Fusar Poli, Guignard e Fabbri hanno proposto la loro miglior rhythm dance dell’attuale stagione, evidenziando elementi di assoluto livello tecnico.

Il programma ha visto componenti di ottimo spessore, come quello coreografico conclusivo valutato con un generoso +4 dalla commissione e le sequenze di passi che hanno ottenuti livelli 3, dimostrando sicurezza e padronanza del ghiaccio.

L’unico errore della coppia italiana è arrivato sui twizzles, dove Fabbri ha commesso una leggera sbavatura che ha tolto qualcosa alla pulizia complessiva della performance.

Con un totale di 84.48 punti, la coppia Guignard-Fabbri ha consolidato il terzo posto, portando a quasi 2 lunghezze dai favoriti francese Laurence Fourtnier Beadru e Guillame Cizeron, che invece ne hanno totalizzati 86.93.

Le prospettive per la Free Dance

Oltre alle tre coppie di vertice, la gara dell’Utilita Arena di Sheffield ha visto emergere anche altre coppie, come quella lituana composta da Allison Reed e Saulius Ambrulevicius, che con 83.08 punti hanno consolidato una posizione competitiva nella parte alta della classifica. Anche gli altri due italiani, Victoria Manni e Carlo Roethlisberger hanno concluso con un piazzamento dignitoso (13esimo posto) ed utile per accumulare esperienza in un contesto di alto livello.

La Free Dance, decisiva per le medaglie, è in programmasbato 17 gennaio a partire dalle ore 19.30 italiane, con Guignard e Fabbri che potranno attaccare le posizioni di vertice.