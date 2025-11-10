Figura, Denkova-Staviski Cup: una vittoria e cinque podi per l’Italia a Sofia
Brillano gli azzurri del pattinaggio di figura: Manni-Röthlisberger vincono nella danza senior, mentre arrivano quattro podi tra junior e singolo femminile.
Ottimo bottino per l’Italia alla Denkova-Staviski Cup di Sofia (Bulgaria), disputata dal 7 al 9 novembre al Winter Sports Palace. Gli azzurri del pattinaggio di figura chiudono la rassegna con una vittoria e cinque piazzamenti sul podio, confermando l’eccellente stato di forma del movimento tricolore.
Il successo più prestigioso arriva nella danza sul ghiaccio senior, dove Victoria Manni e Carlo Röthlisberger (Icelab) conquistano il gradino più alto del podio con 181.39 punti, precedendo gli ucraini Zoe Larson/Andrii Kapran (174.57) e i cinesi Junfei Ren/Jianing Xing (168.99).
Nella danza junior, l’Italia festeggia un doppio podio tutto Icelab: Zoe Bianchi/Daniel Basile si piazzano al secondo posto, seguiti da Arianna Soldati/Nicholas Tagliabue, terzi dietro la coppia ucraina Iryna Pidgaina/Artem Koval.
Soddisfazioni anche nel singolo femminile senior, dove Elena Agostinelli (Accademia del Ghiaccio) conquista la terza posizione dietro alla spagnola Ariadna Gupta Espada e alla bulgara Alexandra Feigin.
Nella prova junior femminile, invece, Beatrice Soldati (Icelab) chiude seconda alle spalle dell’estone Elina Goidina, con la bulgara Lia Lyubenova a completare il podio.
Un bilancio che testimonia la solidità e la profondità del pattinaggio azzurro, capace di competere ad alti livelli in tutte le categorie.