Brillano gli azzurri del pattinaggio di figura: Manni-Röthlisberger vincono nella danza senior, mentre arrivano quattro podi tra junior e singolo femminile.

Ottimo bottino per l’Italia alla Denkova-Staviski Cup di Sofia (Bulgaria), disputata dal 7 al 9 novembre al Winter Sports Palace. Gli azzurri del pattinaggio di figura chiudono la rassegna con una vittoria e cinque piazzamenti sul podio, confermando l’eccellente stato di forma del movimento tricolore.

