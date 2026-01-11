Curling, Players’ Championship: l’Italia si ferma ai quarti, vince la Cina del Team Xu

Gli azzurri eliminati 7-5 a Steinbach nel quinto e ultimo torneo del Grand Slam of Curling

A Steinbach (Canada) è entrato nel vivo il Crown Royal Players’ Championship, quinto e ultimo appuntamento stagionale del Grand Slam of Curling, riservato esclusivamente alle migliori 12 squadre del ranking mondiale.

Tra le protagoniste anche la nazionale italiana maschile, composta da Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, che aveva chiuso il round robin con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte, piazzandosi al quinto posto del seeding in vista della fase a eliminazione diretta.

Nei quarti di finale, gli azzurri hanno affrontato la quarta testa di serie, i cinesi del Team Xu, in un match combattuto ed equilibrato. L’incontro si è sviluppato come un continuo botta e risposta, con la formazione asiatica abile a sfruttare con efficacia gli end giocati con il last stone advantage e a contenere il tentativo di rimonta della squadra italiana nella mano conclusiva.

Alla fine, a spuntarla è stata la Cina con il punteggio di 7-5, risultato che ha sancito l’eliminazione dell’Italia dal torneo e la fine del percorso nel Grand Slam canadese.

Resta comunque positiva la presenza azzurra in una competizione di altissimo livello, che ha visto al via esclusivamente l’élite mondiale del curling maschile e che rappresenta un importante banco di prova in vista dei prossimi impegni internazionali.