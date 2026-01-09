Curling, l’Italia vince ancora al Grand Slam di Steinbach e vola verso i play-off

Successo al tiro di spareggio contro la Scozia per la Nazionale maschile impegnata al Crown Royal Players’ Championship. Azzurri già certi della fase a eliminazione diretta.

A Steinbach, in Canada, è entrato nel vivo il Crown Royal Players’ Championship, quinto e ultimo appuntamento stagionale del Grand Slam of Curling. Al torneo partecipano esclusivamente le dodici migliori squadre del ranking mondiale della stagione in corso.

La squadra azzurra in gara

Tra le protagoniste c’è anche la Nazionale italiana maschile, composta da Joël Retornaz (MJ Academy), Amos Mosaner e Sebastiano Arman (Fiamme Oro), e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle). Gli azzurri si presentano all’evento dopo un avvio positivo nel round robin.

Vittoria chiave contro il Team Whyte

Dopo due successi nelle prime tre partite, l’Italia è tornata sul ghiaccio per il quarto incontro della fase a gironi affrontando gli scozzesi del Team Whyte. La sfida è stata equilibrata e si è risolta soltanto al tiro di spareggio, che ha premiato la formazione tricolore con il punteggio di 7-6.

Passo decisivo verso i play-off

Una vittoria pesante, che consente agli azzurri di compiere un passo decisivo verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. L’ultimo impegno del round robin è in programma nella serata odierna contro i canadesi del Team Dunstone.

Attesa per il tabellone finale

Il quadro definitivo dei play-off sarà definito nella notte tra venerdì e sabato, quando verranno ufficializzate le sei squadre qualificate. Tra queste, è già certa la presenza della rappresentativa italiana, protagonista di un percorso fin qui molto solido.