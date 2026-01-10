Curling, l’Italia ai play-off del Grand Slam di Steinbach: azzurri qualificati ai quarti

La nazionale maschile chiude il Round Robin del Crown Royal Players’ Championship e accede alla fase a eliminazione diretta: sabato sera i quarti di finale

A Steinbach, in Canada, si è concluso il Round Robin del Crown Royal Players’ Championship, quinto e ultimo torneo stagionale del Grand Slam of Curling, riservato alle dodici migliori squadre del ranking mondiale.

Tra le protagoniste anche la nazionale italiana maschile, composta da Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, che ha centrato l’accesso ai play-off al termine della fase a gironi.

Gli azzurri avevano costruito la qualificazione grazie a tre vittorie nelle prime quattro partite, mettendosi in posizione favorevole in vista dell’ultimo incontro del Round Robin, disputato contro i canadesi del Team Dunstone. La sfida si è chiusa con una sconfitta per 6-9, un risultato che però non ha compromesso il cammino della rappresentativa tricolore.

Con un bilancio complessivo di tre successi e due ko, l’Italia ha chiuso tra le prime sei squadre del torneo, ottenendo l’accesso alla fase a eliminazione diretta e confermandosi stabilmente nel gruppo di vertice del curling mondiale.

I quarti di finale sono in programma sabato 10 gennaio alle ore 21:30 italiane. In caso di vittoria, la nazionale tornerà sul ghiaccio nella notte per le semifinali, fissate alle 1:30, mentre la finale del torneo è prevista per domenica alle ore 18:00.

La qualificazione ai play-off del Grand Slam rappresenta un ulteriore segnale di continuità per il gruppo guidato da Retornaz, che prosegue il proprio percorso di crescita confrontandosi con le migliori formazioni internazionali in uno dei circuiti più selettivi della stagione.