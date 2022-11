Storica vittoria per l’Italia del curling femminile, che agli Europei 2022 di Oestersund (Svezia) centra l’accesso alla semifinale per la prima volta in cinque anni. La squadra composta da Stefania Constantini, Camilla Gilberti, Angela Romei, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli ha sconfitto con un netto 9-3 la Svizzera nell’ultimo match della fase round robin e domani sfiderà ancora le elvetiche per un posto nella finalissima. Un risultato che assume contorni ancora più unici se si pensa che per la prima volta nella storia degli Europei di curling sia la nazionale maschile che quella femminile si sono qualificate per la semifinale.

La partita si è messa subito sui canali giusti per l’Italia, capace di chiudere il primo end con una mano rubata da tre punti. Le elvetiche sbagliano molto e così le Azzurre, guidate da una solida Constantini, si portano sul 5-0 dopo tre end e nella posizione di poter iniziare a gestire anche a livello tattico la partita. La Svizzera accorcia sul 5-3, ma la bocciata di Constantini vale due punti nel sesto end per il 7-3 che avvicina alla Storia l’Italia. L’ottavo end è quello della vittoria, il 9-3 che spalanca le porte della semifinale.