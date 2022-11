Regolamento Europei femminili curling 2022: la formula, come funziona

Il regolamento degli Europei femminili 2022 di curling, in programma ad Oestersund (Svezia) da venerdì 18 a sabato 26 novembre: ecco la formula e tutto quel che serve sapere. Sul ghiaccio della Oestersund Arena si sfideranno per il titolo continentale dieci formazioni, fra cui l’Italia di Stefania Constantini. La formula prevede un round robin iniziale, seguito da semifinali e finali per definire il podio. Al termine delle sfide del girone, le prime quattro squadre della classifica accederanno alle semifinali, dove si sfideranno secondo gli accoppiamenti 1° vs 4° e 2° vs 3°. Le vincitrici giocheranno poi per il titolo, mentre le perdenti si sfideranno per la medaglia di bronzo. Ma come viene stilata la classifica del girone? Di seguito, il regolamento per il round robin degli Europei femminili 2022 di curling.

Nel corso delle partite del girone, le squadre con lo stesso numero di vittorie e sconfitte condivideranno la posizione e saranno disposte semplicemente in ordine alfabetico in base alla sigla di tre lettere. Al termine di tutte le partite del round robin, verranno sciolti i pari meriti per stilare la classifica definitiva.

Il primo criterio, come detto, è il numero di vittorie; in caso di pari merito tra due squadre, la migliore sarà la squadra che ha vinto lo scontro diretto: in caso di pari merito tra più di due squadre invece verrà stilata una mini-classifica in base agli scontri diretti tra queste squadre. In caso di ulteriore pari merito, verrà considerato il DSC (Draw Shot Challenge), ossia la distanza media di tutte le ultime stones (Last Stone Draw) lanciate dalla squadra durante il round robin.