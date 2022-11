Europei femminili curling 2022: risultati e classifica

Tutti i risultati e la classifica degli Europei femminili 2022 di curling, in programma ad Oestersund (Svezia) da venerdì 18 a sabato 26 novembre. Sul ghiaccio della Oestersund Arena si sfideranno per il titolo continentale dieci formazioni. Fra queste anche l’Italia di Stefania Constantini, Camilla Gilberti, Angela Romei, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli. Di seguito, la classifica del girone e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

I risultati delle finali

VENERDI’ 25 NOVEMBRE

14.00 Finale per il bronzo Italia-Scozia 5-7

SABATO 26 NOVEMBRE

9.00 Finale per l’oro Danimarca-Svizzera

I risultati delle semifinali

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE

12.00 Italia-Svizzera 5-9

16.00 Danimarca-Scozia 11-3

I risultati del girone

VENERDI’ 18 NOVEMBRE

20.00 Italia-Germania (Round Robin, sessione 1) 3-8

20.00 Svezia-Danimarca (Round Robin, sessione 1) 6-10

20.00 Svizzera-Lettonia (Round Robin, sessione 1) 10-2

20.00 Norvegia-Ungheria (Round Robin, sessione 1) 10-4

20.00 Turchia-Scozia (Round Robin, sessione 1) 6-9

SABATO 19 NOVEMBRE

14.00 Danimarca-Norvegia (Round Robin, sessione 2) 9-6

14.00 Germania-Ungheria (Round Robin, sessione 2) 12-1

14.00 Turchia-Italia (Round Robin, sessione 2) 3-8

14.00 Scozia-Lettonia (Round Robin, sessione 2) 7-4

14.00 Svezia-Svizzera (Round Robin, sessione 2) 4-10

DOMENICA 20 NOVEMBRE

9.00 Lettonia-Svezia (Round Robin, sessione 3) 9-11

9.00 Italia-Scozia (Round Robin, sessione 3) 10-4

9.00 Germania-Norvegia (Round Robin, sessione 3) 7-10

9.00 Svizzera-Turchia (Round Robin, sessione 3) 10-4

9.00 Danimarca-Ungheria (Round Robin, sessione 3) 9-1

19.00 Ungheria-Turchia (Round Robin, sessione 4) 2-11

19.00 Svizzera-Norvegia (Round Robin, sessione 4) 14-4

19.00 Scozia-Danimarca (Round Robin, sessione 4) 6-11

19.00 Lettonia-Italia (Round Robin, sessione 4) 5-8

19.00 Germania-Svezia (Round Robin, sessione 4) 5-7

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE

12.00 Svizzera-Danimarca (Round Robin, sessione 5) 6-9

12.00 Turchia-Germania (Round Robin, sessione 5) 8-7

12.00 Italia-Ungheria (Round Robin, sessione 5) 13-2

12.00 Svezia-Scozia (Round Robin, sessione 5) 5-7

12.00 Norvegia-Lettonia (Round Robin, sessione 5) 10-3

20.00 Turchia-Lettonia (Round Robin, sessione 6) 10-6

20.00 Danimarca-Italia (Round Robin, sessione 6) 9-2

20.00 Norvegia-Svezia (Round Robin, sessione 6) 6-6

20.00 Ungheria-Svizzera (Round Robin, sessione 6) 4-12

20.00 Scozia-Germania (Round Robin, sessione 6) 3-9

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE

14.00 Svezia-Ungheria (Round Robin, sessione 7) 8-4

14.00 Scozia-Svizzera (Round Robin, sessione 7) 3-9

14.00 Lettonia-Germania (Round Robin, sessione 7) 3-10

14.00 Turchia-Danimarca (Round Robin, sessione 7) 10-5

14.00 Italia-Norvegia (Round Robin, sessione 7) 8-9

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE

9.00 Germania-Svizzera (Round Robin, sessione 8) 10-7

9.00 Norvegia-Turchia (Round Robin, sessione 8) 2-10

9.00 Ungheria-Scozia (Round Robin, sessione 8) 1-10

9.00 Italia-Svezia (Round Robin, sessione 8) 7-4

9.00 Lettonia-Danimarca (Round Robin, sessione 8) 2-7

19.00 Norvegia-Scozia (Round Robin, sessione 9) 6-8

19.00 Ungheria-Lettonia (Round Robin, sessione 9) 9-7

19.00 Svezia-Turchia (Round Robin, sessione 9) 8-7

19.00 Danimarca-Germania (Round Robin, sessione 9) 12-3

19.00 Svizzera-Italia (Round Robin, sessione 9) 3-9

Classifica girone Europei femminili curling 2022

