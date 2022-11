Calendario Europei maschili curling 2022: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo degli Europei maschili 2022 di curling, in programma ad Oestersund (Svezia) da sabato 19 a sabato 26 novembre. Sul ghiaccio della Oestersund Arena si sfideranno per il titolo continentale dieci formazioni, fra cui l’Italia. Sono Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella ed Alberto Pimpini gli azzurri convocati dal Dt Claudio Pescia per la manifestazione.

STREAMING E TV – La copertura integrale dell’evento è garantita sa The Curling Channel. La piattaforma a pagamento Discovery + trasmetterà invece alcuni dei match più interessanti e tutte le semifinali e finali (visibili anche sul canale Eurosport 1). Semifinali e finali saranno inoltre visibili in diretta streaming gratuitamente su Olympic Channel. In alternativa, Sportface.it seguirà il torneo con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario degli Europei maschili 2022 di curling con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

Calendario Europei maschili curling 2022

SABATO 19 NOVEMBRE

9.00 Spagna-Turchia (Round Robin, sessione 1)

9.00 Italia-Norvegia (Round Robin, sessione 1)

9.00 Svezia-Danimarca (Round Robin, sessione 1)

9.00 Svizzera-Repubblica Ceca (Round Robin, sessione 1)

9.00 Scozia-Germania (Round Robin, sessione 1)

19.00 Norvegia-Svizzera (Round Robin, sessione 2)

19.00 Turchia-Repubblica Ceca (Round Robin, sessione 2)

19.00 Scozia-Spagna (Round Robin, sessione 2)

19.00 Germania-Danimarca (Round Robin, sessione 2)

19.00 Italia-Svezia (Round Robin, sessione 2)

DOMENICA 20 NOVEMBRE

14.00 Danimarca-Italia (Round Robin, sessione 3)

14.00 Spagna-Germania (Round Robin, sessione 3)

14.00 Turchia-Svizzera (Round Robin, sessione 3)

14.00 Svezia-Scozia (Round Robin, sessione 3)

14.00 Norvegia-Repubblica Ceca (Round Robin, sessione 3)

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE

8.00 Repubblica Ceca-Scozia (Round Robin, sessione 4)

8.00 Svezia-Svizzera (Round Robin, sessione 4)

8.00 Germania-Norvegia (Round Robin, sessione 4)

8.00 Danimarca-Spagna (Round Robin, sessione 4)

8.00 Turchia-Italia (Round Robin, sessione 4)

16.00 Svezia-Norvegia (Round Robin, sessione 5)

16.00 Scozia-Turchia (Round Robin, sessione 5)

16.00 Spagna-Repubblica Ceca (Round Robin, sessione 5)

16.00 Italia-Germania (Round Robin, sessione 5) – Diretta Discovery + ed Eurosport 1

16.00 Svizzera-Germania (Round Robin, sessione 5)

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE

9.00 Scozia-Danimarca (Round Robin, sessione 6)

9.00 Norvegia-Spagna (Round Robin, sessione 6)

9.00 Svizzera-Italia (Round Robin, sessione 6)

9.00 Repubblica Ceca-Svezia (Round Robin, sessione 6)

9.00 Germania-Turchia (Round Robin, sessione 6)

19.00 Italia-Repubblica Ceca (Round Robin, sessione 7)

19.00 Germania-Svezia (Round Robin, sessione 7)

19.00 Danimarca-Turchia (Round Robin, sessione 7)

19.00 Scozia-Norvegia (Round Robin, sessione 7)

19.00 Spagna-Svizzera (Round Robin, sessione 7)

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE

14.00 Turchia-Svezia (Round Robin, sessione 8)

14.00 Svizzera-Scozia (Round Robin, sessione 8) – Diretta Discovery + ed Eurosport 1

14.00 Repubblica Ceca-Germania (Round Robin, sessione 8)

14.00 Spagna-Italia (Round Robin, sessione 8)

14.00 Danimarca-Norvegia (Round Robin, sessione 8)

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE

8.00 Svizzera-Germania (Round Robin, sessione 9)

8.00 Repubblica Ceca-Danimarca (Round Robin, sessione 9)

8.00 Italia-Scozia (Round Robin, sessione 9)

8.00 Norvegia-Turchia (Round Robin, sessione 9)

8.00 Svezia-Spagna (Round Robin, sessione 9)

20.00 Italia-Scozia – Diretta Olympic Channel, Discovery + ed Eurosport 1

VENERDI’ 25 NOVEMBRE

9.00 Svizzera-Svezia – Diretta Olympic Channel, Discovery + ed Eurosport 1

19.00 Finale per il bronzo – Diretta Olympic Channel, Discovery + ed Eurosport 1

SABATO 26 NOVEMBRE

13.00 Finale per l’oro – Diretta Olympic Channel, Discovery + ed Eurosport 1