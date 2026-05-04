Curling, si scioglie il Team Constantini: “È tempo di aprire un nuovo capitolo”

È ufficialmente finita l’esperienza del Team Costantini, la squadra che negli ultimi anni ha scritto pagine importanti per il curling femminile italiano. L‘annuncio è arrivato nella serata di ieri attraverso un comunicato pubblicato sui social del team, che ha confermato la decisione di intraprendere strade diverse dopo un quadriennio ricco di risultati e momenti significativi.

La fine di una squadra storica

Il gruppo composto da Stefania Costantini, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Angela Romei ed Elena Antonia Mathis chiude così il proprio percorso comunque. Nel messaggio diffuso sui social, la squadra ha ricordato anni di impegno, crescita e traguardi straordinari, ringraziando sponsor, famiglie e tutte le persone che hanno accompagnato il cammino.

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Il bilancio sportivo resta di grande valore: il Team Costantini ha conquistato l’argento agli Europei 2023, ha raggiunto la semifinale mondiale nel 2024 e ha ottenuto più volte l’accesso alla fase a eliminazione diretta degli Slam, confermando come la formazione più forte nella storia del curling femminile italiano.

Ora due nuovi progetti?

La separazione arriva dopo mesi complessi, segnati anche da tensioni intense e polemiche mediatiche. Ora il futuro sembra orientato verso la nascita di due squadre differenzi: da una parte potrebbe nascere un nuovo Team Costantini con Stefania nel ruolo di skip, dall’altra Lacedelli, Lo Deserto e Mathis potrebbero dare vita a una nuova formazione.

Restano da capire gli ultimi incastri, perché nel curling si gioca in quattro e i poster andranno completati. Una cosa, però, è certa: finisce un ciclo vincente, e quando si chiude una squadra così, non è mai solo una questione di line up.